नैनीताल नाबालिग रेप मामला, आरोपी ठेकेदार उस्मान खान को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज सोमवार 16 फरवरी को भी उस्मान खान कोई राहत नहीं दी. साथ ही अब मामले की अगली सुनवाई हेतु 18 फरवरी 2026 को होगी.

आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती आलोक कुमार महरा की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी.

इस घटना के सामने आने के बाद नैनीताल के लोग आक्रोशित हो गए थे. उन्होंने शहर में तोड़फोड़ भी की थी. पुलिस ने जैसे-कैसे माहौल को शांत किया और हालात का काबू में करते हुए आरोपी उस्मान को हिरासत में लिया था. तभी से आरोपी जेल में बंद है. इससे पहले भी आरोपी कई बार जमानत याचिका दायर कर चुका है, लेकिन कोर्ट ने हर बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है.

