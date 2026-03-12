ETV Bharat / state

काशीपुर सीलिंग भूमि धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट सख्त, डीएम को लापरवाह अधिकारियों को जांच के दिए निर्देश

काशीपुर सीलिंग भूमि धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने डीएम को अधिकारियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर में सीलिंग की भूमि को धोखाधड़ी से बेचे जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब भूमि एक बार 'सरप्लस' (अधिशेष) घोषित कर दी गई थी, तो राजस्व अभिलेखों में इसका अंकन क्यों नहीं किया गया? न्यायालय ने इसे एक गंभीर स्थिति मानते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को उन अधिकारियों के खिलाफ विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं, जिनकी लापरवाही के कारण इस प्रतिबंधित भूमि की बिक्री संभव हो सकी. वहीं पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल, 2026 को नियत की गई है.

याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के अनुसार बीना व जसवंत सिंह ने काशीपुर के खसरा नंबर 13 मीन की 0.418 हेक्टेयर भूमि का विक्रय विलेख (सेल डीड) आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया था. लेकिन यह भूमि 'उत्तर प्रदेश अधिरोपण और भूमि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972' के तहत पहले ही सरप्लस घोषित की जा चुकी थी. कोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) काशीपुर द्वारा आरोपी बीना को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया गया था कि वह इस भूमि पर अवैध रूप से काबिज है, इसके बावजूद, तथ्यों को छिपाकर जमीन बेच दी गई.

सुनवाई के दौरान आरोपी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए, जहां बीना ने अनभिज्ञता जाहिर की, जबकि जसविंदर सिंह ने अपनी गलती स्वीकारते हुए याची लक्ष्मी को 6 लाख रुपये का चेक कोर्ट में ही सौंपा. न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाया कि सरकारी तंत्र की विफलता के बिना ऐसी धोखाधड़ी मुमकिन नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन दोषी अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट नहीं होने दिया.

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को आदेश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर अपनी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल, 2026 को तय की गई है. साथ ही, कोर्ट ने अन्य प्रतिवादियों को भी अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

पढ़ें-

TAGGED:

काशीपुर सीलिंग भूमि धोखाधड़ी
काशीपुर सीलिंग भूमि
NAINITAL LATEST NEWS
KASHIPUR LAND CEILING SCAM
KASHIPUR CEILING LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.