मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानें याचिकाकर्ता ने क्या की अपील

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इसको रोकने के लिए भी अपनी तरफ से कोर्ट में अपने सुझाव पेश करें. आज हुई सुनवाई पर याचिकर्ता की तरफ से कहा गया कि पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों पर अभी तक राज्य सरकार ने कोई ठोस एसओपी पेश नहीं की गई. जब से जनहित याचिका दायर की गई है, तब से अब तक 100 ग्रामीण वन्यजीव का शिकार हो चुके हैं. कहा कि अभी तक कितनो लोगों को उसका मुआवजा वन विभाग ने नहीं दिया.

सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर दी है. जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि उस अनुपालन रिपोर्ट का जवाब देते हुए अपने सुझाव कोर्ट में पेश करें. जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना कम हो सकें. पूर्व में कोर्ट ने 2 माह के भीतर राजाजी कंजर्वेशन प्लान तैयार करने के साथ ही सरकार को निर्देश दिए थे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के नेशनल पार्कों से अच्छे प्लान बनाकर उत्तराखंड के लिए बेहतर टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार करें. ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके. अब जो अनुपालन रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश की गई वह पर्याप्त नहीं है.