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नैनीताल की विभिन्न समस्याओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

नैनीताल: पर्यावरणविद् प्रोफेसर अजय रावत की ओर से नैनीताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला प्रशासन से कहा है कि सुझाव कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, उसको चार हफ्ते के भीतर अमल में लाएं. अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उस पर विचार किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी.

पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी गठित कर उनसे सुझाव मांगें जाएं. इसके बाद 25 मई को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई. कमेटी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, उप जिला अधिकारी सौरभ अग्रवाल, एसपी जगदीश चंद्र, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अरविंद पांडे, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन गुरुदेव सिंह शामिल हुए.

इसके अलावा ईओ रोहिताश शर्मा, तल्लीताल टैक्सी मालिक संघ परवीन बिष्ट, सूखाताल टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष दीपक मटियानी, मरूतिनंदन साह, जयंती उप्रेती, रईस खान, वेद शाह, किशन सिंह नेगी, त्रिभुवन फर्त्याल, अधिवक्ता केतन जोशी और दिग्विजय बिष्ट शामिल हुए. बैठक में शहर की कई समस्याओं पर विचार किया गया और उनका निराकरण के लिए सुझाव पेश किए गए.

ईओ नगर पालिका की ओर से नैनीताल की पार्किंग को लेकर कहा कि डीएसए मैदान में 370, बीडी पांडे अस्पताल की पार्किंग में 50 से 60, अंडा मार्किट में 20 से 25, मेट्रोपोल में 150 से 200 और होटलों में 2000 वाहनों को पार्क करने की पार्किंग है. वहीं, एसपी ने हल्द्वानी, भवाली मॉल रोड, मल्लीताल, मोहन को चौराहा, जू रोड, बिल्डा रोड समेत अन्य सड़कों पर लगने वाले जाम का मुख्य कारण टैक्सी बाइक है.

वहीं, टैक्सी यूनियन की तरफ से कहा गया कि स्थानीय लोगों की कुल 500 के करीब टैक्सियां संचालित हैं. उनको भी नैनीताल शहर में नहीं आने दिया जा रहा है. इन वाहनों को शहर में आने की छूट दी जानी चाहिए.