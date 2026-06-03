नैनीताल की विभिन्न समस्याओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट में पर्यावरणविद् प्रोफेसर अजय रावत की याचिका पर सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 3, 2026 at 9:52 PM IST
नैनीताल: पर्यावरणविद् प्रोफेसर अजय रावत की ओर से नैनीताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला प्रशासन से कहा है कि सुझाव कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, उसको चार हफ्ते के भीतर अमल में लाएं. अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उस पर विचार किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी.
पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी गठित कर उनसे सुझाव मांगें जाएं. इसके बाद 25 मई को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई. कमेटी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, उप जिला अधिकारी सौरभ अग्रवाल, एसपी जगदीश चंद्र, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अरविंद पांडे, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन गुरुदेव सिंह शामिल हुए.
इसके अलावा ईओ रोहिताश शर्मा, तल्लीताल टैक्सी मालिक संघ परवीन बिष्ट, सूखाताल टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष दीपक मटियानी, मरूतिनंदन साह, जयंती उप्रेती, रईस खान, वेद शाह, किशन सिंह नेगी, त्रिभुवन फर्त्याल, अधिवक्ता केतन जोशी और दिग्विजय बिष्ट शामिल हुए. बैठक में शहर की कई समस्याओं पर विचार किया गया और उनका निराकरण के लिए सुझाव पेश किए गए.
ईओ नगर पालिका की ओर से नैनीताल की पार्किंग को लेकर कहा कि डीएसए मैदान में 370, बीडी पांडे अस्पताल की पार्किंग में 50 से 60, अंडा मार्किट में 20 से 25, मेट्रोपोल में 150 से 200 और होटलों में 2000 वाहनों को पार्क करने की पार्किंग है. वहीं, एसपी ने हल्द्वानी, भवाली मॉल रोड, मल्लीताल, मोहन को चौराहा, जू रोड, बिल्डा रोड समेत अन्य सड़कों पर लगने वाले जाम का मुख्य कारण टैक्सी बाइक है.
वहीं, टैक्सी यूनियन की तरफ से कहा गया कि स्थानीय लोगों की कुल 500 के करीब टैक्सियां संचालित हैं. उनको भी नैनीताल शहर में नहीं आने दिया जा रहा है. इन वाहनों को शहर में आने की छूट दी जानी चाहिए.
बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के स्थानीय 400 टैक्सी वाहनों स्वामियों के वाहनों को शहर में आने की छूट दिए जाने पर विचार किया जाएगा. अगर कोई टैक्सी वाहन स्वामी अपने वाहन को नो पार्किंग जोन में खड़ा करता है, तो उसका पंजीकरण निरस्त करने पर विचार किया जाएगा.
शहर के लिए केवल 62 टैक्सी बाइकों का संचालन किया जाएगा, जिनका पंजीकरण 2017 के बाद का न हो. टैक्सी एजेंसियों को 5 वाहन रखने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उनके पास अपनी खुद की पार्किंग हो. इसके अलावा कमेटी ने कई अन्य सुझाव भी कोर्ट में पेश किए. जिनका अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने इन्हें अमल में लाने को कहा है.
क्या है मामला? दरअसल, नैनीताल निवासी पर्यावरणविद् प्रोफेसर अजय रावत ने साल 2012 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं. ऐसे में नैनीताल को इको सेंसटिव जोन घोषित किया जाए.
इसके अलावा सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण करने की मांग भी की गई थी. पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए और सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण किया जाए. मॉल रोड पर भारी वाहन न चलाए जाएं. जिस पर सुनवाई हो रही है.
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