नैनीताल में सड़क सुरक्षा-स्वच्छता और फूड वैन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
नैनीताल हाईकोर्ट में सड़क और पर्यटक स्थलों की स्वच्छता, मोबाइल फूड वैन मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट में प्रशासन ने हलफनामा पेश किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 18, 2026 at 9:12 PM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने से जुड़ी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से अनुपालन हलफनामा पेश किया गया. जिसमें बताया गया कि न्यायालय के आदेशानुसार बारापत्थर और खुर्पाताल के पास यू-बैंड से अस्थायी फड़ व मोबाइल फूड वैन को नारायण नगर पार्किंग स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है.
इसके अलावा सड़कों और पर्यटक स्थलों को साफ रखने के लिए हफ्ते में दो बार मेकैनिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया लागू की गई है. जबकि, खुर्पाताल व्यू पॉइंट समेत अन्य खतरनाक मोड़ों पर 15 दिनों के भीतर सुरक्षात्मक जाली (फेंसिंग) लगाने का निर्णय लिया गया है.
प्रशासन की ओर से पेश किए गए हलफनामे पर याचिकाकर्ता के वकील पंकज मिगलानी ने आपत्ति जताते हुए अदालत का ध्यान आकर्षित कराया कि पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन हलफनामे में स्पष्ट नहीं है. याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी तर्क दिया कि क्षेत्र में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रहा है.
तीन हफ्ते में करनी होगी स्थिति स्पष्ट: इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को निर्देशों का अनुपालन और प्लास्टिक बैन की स्थिति पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. साथ ही कोर्ट कमिश्नर को मौके का मुआयना कर हलफनामे में किए गए दावों की जमीनी हकीकत सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यू-बैंड से हटाए गए मोबाइल फूड वैन संचालकों की ओर से दाखिल 'रीकॉल' आवेदन को पूरी तरह से खारिज कर दिया. वैन संचालकों ने दलील दी थी कि नारायण नगर पार्किंग में पर्यटकों की आवाजाही कम होने से उनके आजीविका के अधिकार का हनन हो रहा है.
हालांकि, हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग और कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ये वैन बिना अनुमति के फुटपाथ पर चल रही थीं, जिससे ट्रैफिक दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था और भारी मात्रा में कचरा फैल रहा था. ऐसे में पीठ ने सख्त टिप्पणी की.
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक भूमि या फुटपाथ पर बिना अनुमति व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है. अदालत ने ये भी सराहा कि राज्य प्रशासन ने उन्हें पूरी तरह हटाने के बजाय रोजगार बचाने के लिए वैकल्पिक स्थान प्रदान किया है. जबकि, कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि संचालित फूड वैन हर तीन घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान होंगी, लेकिन कई समय से एक स्थान पर जस की तस खड़ी हुई हैं.
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