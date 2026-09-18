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नैनीताल में सड़क सुरक्षा-स्वच्छता और फूड वैन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने से जुड़ी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से अनुपालन हलफनामा पेश किया गया. जिसमें बताया गया कि न्यायालय के आदेशानुसार बारापत्थर और खुर्पाताल के पास यू-बैंड से अस्थायी फड़ व मोबाइल फूड वैन को नारायण नगर पार्किंग स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है.

इसके अलावा सड़कों और पर्यटक स्थलों को साफ रखने के लिए हफ्ते में दो बार मेकैनिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया लागू की गई है. जबकि, खुर्पाताल व्यू पॉइंट समेत अन्य खतरनाक मोड़ों पर 15 दिनों के भीतर सुरक्षात्मक जाली (फेंसिंग) लगाने का निर्णय लिया गया है.

​प्रशासन की ओर से पेश किए गए हलफनामे पर याचिकाकर्ता के वकील पंकज मिगलानी ने आपत्ति जताते हुए अदालत का ध्यान आकर्षित कराया कि पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन हलफनामे में स्पष्ट नहीं है. याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी तर्क दिया कि क्षेत्र में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रहा है.

तीन हफ्ते में करनी होगी स्थिति स्पष्ट: इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को निर्देशों का अनुपालन और प्लास्टिक बैन की स्थिति पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. साथ ही कोर्ट कमिश्नर को मौके का मुआयना कर हलफनामे में किए गए दावों की जमीनी हकीकत सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं.