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नैनीताल में प्लास्टिक कचरे को जंगल और जल स्रोतों के पास फेंकने के मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल से लेकर कालाढूंगी तक सड़क किनारे संचालित फड़, खोखे, दुकान, होम स्टे और होटल से निकले प्लास्टिक कचरा निस्तारण पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 8:00 PM IST

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नैनीताल: पर्यटन नगरी नैनीताल से लेकर कालाढूंगी तक रोड के किनारे संचालित फड़, खोखे, दुकानों, होम स्टे और होटलों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को जंगल एवं जल स्रोतों के पास फेंके जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नैनीताल नगर पालिका से कहा है कि रोड के किनारे संचालित फड़ खोखों के लिए वेंडर जोन घोषित करने को लेकर एक पॉलिसी बनाकर कोर्ट में पेश करें. ताकि, इनकी आजीविका पर कोई प्रभाव न पड़े.

अगर इन्हें बंद करते हैं, तो इनके पास रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा. वहीं, हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उसे पेश करने को कहा है. कोर्ट ने डायनेस्टी होटल स्वामी को कोई राहत फिलहाल नहीं दी है. इन बिंदुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पालिका से दो हफ्ते में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी.

दरअसल, अधिवक्ता ललित मिगलानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि नैनीताल से लेकर कालाढूंगी तक रोड के किनारे कई फड़ खोखे, दुकानें, होटल और होम स्टे संचालित हैं, जिनसे निकलने वाले वेस्ट को जंगल और जल स्रोतों में डाला जा रहा है. जिसकी वजह से खुर्पाताल, सड़ियाताल समेत अन्य जगहों पर जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं. यहां पर रहने वाले लोगों व जानवरों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है.

होटल व्यवसायियों और होम स्टे संचालकों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों को पूरा न करके उनसे निकलने वाला सीवरेज को खुले में डाला जा रहा है. इसलिए इनसे पीसीबी का मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए जाएं. इन्हें तभी संचालित करने की अनुमति दी जाए, जब ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हाईकोर्ट की ओर से दिए गए मानकों और दिशा निर्देशों का अनुपालन करें.

आज हुई सुनवाई पर नैनीताल नगर पालिका की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि नारायण नगर से ऊपर का क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आता है, उससे नीचे का क्षेत्र नगर पंचायत में आता है. जो उनके क्षेत्र में नहीं आता है, उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती. जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर ध्यान देने की आवश्यता नहीं है. कोर्ट ने आगे कहा कि आप पॉलिसी लाएं कि कैसे इन लोगों का रोजगार बना रहे.

डायनेस्टी होटल को खोलने की नहीं मिली अनुमति: इसके अलावा डायनेस्टी होटल की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर होटल खोलने की प्रार्थना की गई. उनका कहना था कि होटल ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी मानक पूरे कर लिए हैं. अब उसे खोलने की अनुमति दी जाए. जिसे खोलने की अनुमति कोर्ट ने नहीं दी. पीसीबी के पास आवेदन देने को कहा है.

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