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नैनीताल में प्लास्टिक कचरे को जंगल और जल स्रोतों के पास फेंकने के मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: पर्यटन नगरी नैनीताल से लेकर कालाढूंगी तक रोड के किनारे संचालित फड़, खोखे, दुकानों, होम स्टे और होटलों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को जंगल एवं जल स्रोतों के पास फेंके जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नैनीताल नगर पालिका से कहा है कि रोड के किनारे संचालित फड़ खोखों के लिए वेंडर जोन घोषित करने को लेकर एक पॉलिसी बनाकर कोर्ट में पेश करें. ताकि, इनकी आजीविका पर कोई प्रभाव न पड़े.

अगर इन्हें बंद करते हैं, तो इनके पास रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा. वहीं, हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उसे पेश करने को कहा है. कोर्ट ने डायनेस्टी होटल स्वामी को कोई राहत फिलहाल नहीं दी है. इन बिंदुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर पालिका से दो हफ्ते में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी.

दरअसल, अधिवक्ता ललित मिगलानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि नैनीताल से लेकर कालाढूंगी तक रोड के किनारे कई फड़ खोखे, दुकानें, होटल और होम स्टे संचालित हैं, जिनसे निकलने वाले वेस्ट को जंगल और जल स्रोतों में डाला जा रहा है. जिसकी वजह से खुर्पाताल, सड़ियाताल समेत अन्य जगहों पर जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं. यहां पर रहने वाले लोगों व जानवरों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है.

होटल व्यवसायियों और होम स्टे संचालकों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों को पूरा न करके उनसे निकलने वाला सीवरेज को खुले में डाला जा रहा है. इसलिए इनसे पीसीबी का मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए जाएं. इन्हें तभी संचालित करने की अनुमति दी जाए, जब ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हाईकोर्ट की ओर से दिए गए मानकों और दिशा निर्देशों का अनुपालन करें.