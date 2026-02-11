ETV Bharat / state

नैनीताल में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म मामला, आरोपी उस्मान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नैनीताल: बहुचर्चित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को नैनीताल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस्मान को जमानत देने से इनकार कर दिया. अब मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी.

आरोपी उस्मान की तरफ से हाईकोर्ट में रखा गया पक्ष: आरोपी उस्मान की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उसने किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म नहीं किया है. सोशल मीडिया में मामला आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है. लिहाजा, उसे जमानत दी जाए.

मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ में हुई. जहां पूरे मामले को सुनने के बाद उस्मान को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 फरवरी तय की है. ऐसे में अभी उस्मान को राहत नहीं मिल पाई है.

क्या था मामला? गौर हो कि बीते साल यानी 30 अप्रैल 2025 को नैनीताल निवासी ठेकेदार उस्मान अली (उम्र 72 वर्ष) पर 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसका उत्पीड़न करने का आरोप लगा था. जिस पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया था. जिसके तहत आक्रोशित लोगों ने बाजार में तोड़फोड़ भी की थी.