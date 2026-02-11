नैनीताल में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म मामला, आरोपी उस्मान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
नैनीताल में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से किया इनकार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 10:45 PM IST
नैनीताल: बहुचर्चित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को नैनीताल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस्मान को जमानत देने से इनकार कर दिया. अब मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी.
आरोपी उस्मान की तरफ से हाईकोर्ट में रखा गया पक्ष: आरोपी उस्मान की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उसने किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म नहीं किया है. सोशल मीडिया में मामला आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है. लिहाजा, उसे जमानत दी जाए.
मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ में हुई. जहां पूरे मामले को सुनने के बाद उस्मान को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 फरवरी तय की है. ऐसे में अभी उस्मान को राहत नहीं मिल पाई है.
क्या था मामला? गौर हो कि बीते साल यानी 30 अप्रैल 2025 को नैनीताल निवासी ठेकेदार उस्मान अली (उम्र 72 वर्ष) पर 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसका उत्पीड़न करने का आरोप लगा था. जिस पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया था. जिसके तहत आक्रोशित लोगों ने बाजार में तोड़फोड़ भी की थी.
इसके चलते कई दिनों तक नैनीताल में तनाव का माहौल हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने उस्मान अली को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. तब से लेकर अब तक आरोपी उस्मान जेल में बंद है. उस्मान नैनीताल में ठेकेदारी करता था, लेकिन दुष्कर्म के आरोप पर नैनीताल सुलग उठा था.
नैनीताल में समुदाय विशेष के व्यक्ति की ओर से नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की बात जैसे ही फैली, वैसे ही आक्रोशित लोग रात में ही सड़कों पर उतर आए. जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया. रात से जो हंगामा शुरू हुआ था, वो आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की आश्वासन के बाद ही शांत हुआ.
