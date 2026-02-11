ETV Bharat / state

नैनीताल में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म मामला, आरोपी उस्मान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नैनीताल में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से किया इनकार

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: बहुचर्चित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को नैनीताल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस्मान को जमानत देने से इनकार कर दिया. अब मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी.

आरोपी उस्मान की तरफ से हाईकोर्ट में रखा गया पक्ष: आरोपी उस्मान की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उसने किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म नहीं किया है. सोशल मीडिया में मामला आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है. लिहाजा, उसे जमानत दी जाए.

मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ में हुई. जहां पूरे मामले को सुनने के बाद उस्मान को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 फरवरी तय की है. ऐसे में अभी उस्मान को राहत नहीं मिल पाई है.

क्या था मामला? गौर हो कि बीते साल यानी 30 अप्रैल 2025 को नैनीताल निवासी ठेकेदार उस्मान अली (उम्र 72 वर्ष) पर 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसका उत्पीड़न करने का आरोप लगा था. जिस पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया था. जिसके तहत आक्रोशित लोगों ने बाजार में तोड़फोड़ भी की थी.

इसके चलते कई दिनों तक नैनीताल में तनाव का माहौल हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने उस्मान अली को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. तब से लेकर अब तक आरोपी उस्मान जेल में बंद है. उस्मान नैनीताल में ठेकेदारी करता था, लेकिन दुष्कर्म के आरोप पर नैनीताल सुलग उठा था.

नैनीताल में समुदाय विशेष के व्यक्ति की ओर से नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की बात जैसे ही फैली, वैसे ही आक्रोशित लोग रात में ही सड़कों पर उतर आए. जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया. रात से जो हंगामा शुरू हुआ था, वो आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की आश्वासन के बाद ही शांत हुआ.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT USMAN BAIL
MINOR GIRL MISDEEDS IN NAINITAL
नैनीताल हाईकोर्ट उस्मान की जमानत
नैनीताल 12 साल की लड़की से दुष्कर्म
NAINITAL MINOR GIRL RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.