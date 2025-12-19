ETV Bharat / state

ऋषिकेश भानियावाला में 3400 पेड़ों के कटाने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार और NHAI से मांगे सुझाव

नैनीताल: उत्तरखंड हाईकोर्ट ने एनएचएआई के द्वारा ऋषिकेश के भानियावाला में बनाए जा रहे फोर लेन सड़क की जद में आ रहे करीब 3400 पेड़ों के कटान के मामले पर सुनवाई की. आज 19 दिसंबर शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार व एनएचएआई से कहा है कि इस समस्या को हल करने के लिए बैठक कर सुझाव कोर्ट में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर की तिथि नियत की है.

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप पेड़ों का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है और न ही नियमों के तहत अंडर पास बनाये जा रहें है. हाथी कॉरिडोर को भी ध्यान नहीं रखा गया, जो पेड़ ट्रांसप्लांट किये गए वे सक्सेस नहीं हुए. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई.

मामले के अनुसार देहरादून निवासी रीनू पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए तीन हजार से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है, जो कि एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है. इसकी वजह से हाथी कॉरिडोर सहित अन्य जंगली जानवर प्रभावित हो सकते हैं. इसके बनने से जानवरों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था.

भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यों पर भी सुनवाई: इसके अलावा हाईकोर्ट ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यों वाले मामले पर भी सुनवाई की. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भीमताल के जोन स्टेट में हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 29 दिसम्बर की तिथि नियत की है.