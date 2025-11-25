ETV Bharat / state

HC में जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर सुनवाई, बचाव के लिए पर्यावरणविद वीसी से देंगे सुझाव

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका समेत कई अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत से कहा है कि वे कोर्ट का मार्गशन करने व वनों में लगने वाली आग से इन्हें बचाने के लिए अपने सुझाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगले शुक्रवार को पेश करें. सुनवाई में न्यायमित्र मैनाली की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती आ रही रही है. लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ.

फायर सीजन में प्रदेश के जंगल आग से धधकते हैं, अभी तक पूर्व का आदेश का अनुपालन नाम मात्र का हुआ है. अगर आदेश आदेशों का अनुपालन हुआ होता तो साल 2021 से अब तक फायर की घटना में कमी आती. इसलिए गठित पर्यावरणविदों की रिपोर्ट मंगाई जाए. जिसपर कोर्ट ने पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के साथ साथ अपने सुझाव पेश देने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि आग लगने की वजह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों का तापमान बढ़ने लगा है.

राज्य में बादल फटने की वजह से जन धन की हानि हो रही है. कोर्ट हर साल राज्य सरकार का मार्गदर्शन करती आई है. लेकिन इसके बाद भी इस पर काबू पाने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय ढूंढ नहीं पा रही है. अभी तक जो कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए वे भी कोर्ट के आदेश पर उठाए गए. आज भी कोर्ट समेत न्यायमित्र मैनाली ने इसपर काबू करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए. कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खाल बनाए जाए. जो जल स्रोत है उनका पानी खालों में जमा किया जाए. जहां पानी नही है, उनमें भी खाले बनाई जाए. सभी खालों को एक दूसरे से जोड़ा जाए. जिससे की फायर सीजन में उनका उपयोग फायर लाइन की तरह किया जा सके.