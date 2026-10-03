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ओडिशा की ट्रेनी सहायक वन संरक्षक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत, कारण बताओ नोटिस मामले में सक्षम अधिकारी को निर्देश

ओडिशा की ट्रेनी सहायक वन संरक्षक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत ( PHOTO- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओडिशा लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक वन संरक्षक के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद भी देहरादून स्थित केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी के सक्षम अधिकारी के द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लेने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सक्षम अधिकारी को निर्देश दिए कि, वे उनके कारण बताओ नोटिस के जवाब पर तीन सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेंगे. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि, सक्षम अधिकारी को निर्णय लेने में लगने वाले समय से याचिकाकर्ता की सेवाओं में कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी.