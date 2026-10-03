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ओडिशा की ट्रेनी सहायक वन संरक्षक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत, कारण बताओ नोटिस मामले में सक्षम अधिकारी को निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओडिशा के ट्रेनी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को कारण बताओ नोटिस मामले में राहत दी.

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ओडिशा की ट्रेनी सहायक वन संरक्षक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओडिशा लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक वन संरक्षक के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद भी देहरादून स्थित केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी के सक्षम अधिकारी के द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लेने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सक्षम अधिकारी को निर्देश दिए कि, वे उनके कारण बताओ नोटिस के जवाब पर तीन सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेंगे. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि, सक्षम अधिकारी को निर्णय लेने में लगने वाले समय से याचिकाकर्ता की सेवाओं में कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी.

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार कि तरफ से कहा गया कि, 'याचिका पोषणीय नहीं है. क्योंकि, यह समय से पहले दायर की गई है. अभी तक सक्षम अधिकारी के द्वारा उनके कारण बताओ नोटिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसलिए याचिका को खारिज किया जाए'.

जबकि याचिकाकर्ता कि तरफ से कहा गया कि, 'उनको दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब उनके द्वारा निर्धारित समय के अंदर दे दिया गया था. लेकिन अभी तक उस पर सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया. जिसकी वजह से उनकी सेवा प्रभावित हो रही है'.

मामले के मुताबिक, ओडिशा लोक आयोग से चयनित सहायक वन संरक्षक डॉ. सस्मिता त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर कर कहा है कि उनका चयन ओडिशा लोक सेवा आयोग से सहायक वन संरक्षक के पद पर हुआ था. उन्हें प्रशिक्षण हेतु देहरादून स्थित केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी भेजा गया. उनका प्रशिक्षण जून 2028 में पूर्ण होना है. लेकिन अकादमी के प्राचार्य के द्वारा इस दौरान उन्हें 26 जून 2026, 9 और 24 सितंबर 2026 को तीन बार कारण बताओ नोटिस भेजा गया. जिसका जवाब उनके द्वारा निर्धारित समय के भीतर दिया गया. लेकिन प्राचार्य के द्वारा अभी तक उनके जवाब पर कोई निर्णय नहीं लिया गया.

याचिका में खासकर 24 सितंबर के कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई. जिसमें प्राचार्य के द्वारा उनसे कहा गया था कि सक्षम अधिकारी के निर्णय आने तक वे अपने घर ओडिशा जा सकती हैं. यही नहीं, उन्हें मध्यावधि में होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति तक नहीं दी गई और दक्षिण भारत अध्ययन यात्रा में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी गई. जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंकों में कमी आ सकती है. याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनको दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब पर शीघ्र निर्णय लेने के आदेश सक्षम अधिकारी को दिए जाएं.

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