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सड़क दुर्घटना मुआवजा मामला: हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया झटका, मृतक के परिवार को दी राहत

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई वाहन स्वामी खुद गाड़ी न चलाकर उसमें एक यात्री (सवारी) के रूप में यात्रा कर रहा हो और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी मुआवजे की देनदारी से इनकार नहीं कर सकती.

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने टिहरी गढ़वाल के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मृतक के वाहन स्वामी होने के आधार पर उसके परिजनों की याचिका खारिज कर दी गई थी. हाईकोर्ट ने परिजनों की अपील को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को 8,34,800 रुपए का मुआवजा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है.

मामला 17 जनवरी 2008 का है, जब टिहरी गढ़वाल जिले के पड़ागली गांव के पास एक टाटा स्पेशियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस दुर्घटना में वाहन के मालिक लक्षमण सिंह की मौत हो गई थी. घटना के समय वाहन को मकान सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था. मृतक की पत्नी पूनम देवी, तीन नाबालिग बच्चों और मां ने 11.25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर दावा याचिका दायर की थी, लेकिन 18 मई 2012 को क्लेम ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि मृतक स्वयं गाड़ी का मालिक था, इसलिए उसे 'थर्ड पार्टी' (तीसरा पक्ष) नहीं माना जा सकता और बीमा कंपनी उसकी मौत का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है.