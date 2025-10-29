हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा, साजिशकर्ता वसीम की HC ने मंजूर की जमानत, मुख्य आरोपी को नहीं मिली राहत
हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में एक और आरोपी को आज उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2025 at 7:02 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद सहित 19 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद साजिशकर्ता के आरोपी वसीम की जमानत मंजूर कर दी है.
बुधवार 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया कि वसीम के ऊपर आरोप लगा था कि वे भीड़ को उकसा रहे हैं और आगजनी करा रहे है. जबकि उनकी तरफ से कहा गया कि उनका नाम न तो प्राथमिकी में है न ही उनके द्वारा घटना में वे शामिल हैं. संदेह के आधार पर उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया था, इसीलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
कोर्ट ने साजिशकर्ता के आरोपी वसीम को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली, लेकिन मुख्य आरोपियों को कोई राहत नहीं दी मुख्य आरोपियों को कोई राहत नहीं दी. मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका पर पांच मई को अगली सुनवाई होगी.
अब्दुल मलिक को राजकीय भूमि को खुर्द बुर्द करने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि हिंसा फैलाने के मामले में उनकी व 20 अन्य आरोपियों को अभी तक जमानत नहीं हुई. मामले के अनुसार अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा हिंसा के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित और झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया.
यहीं नहीं उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग और अवैध निर्माण करके उसे बेचने का भी आरोप है. राज्य सरकार की तरफ से उनकी जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कहा कि बनभूलपुरा हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई थी. जब प्रसाशन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने गया तो उनके ऊपर पथराव किया गया. बाद में इसने हिंसा का रूप ले लिया.
कोर्ट को बताया गया कि इस हिंसा में सरकारी, पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए थे. कइयों की जान तक चली गयी. हिंसा से संबंधित मामलों में इनकी जमानत नहीं हुई है. इसलिए इनकी जमानत निरस्त किया जाय. आरोपियो का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. एफआईआर में उनका नाम नहीं है. पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. हिंसा में शामिल कई लोगों को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. ट
