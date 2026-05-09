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अवैध हथियार रखने और सुनील राठी गैंग से कनेक्शन मामले HC ने सुनाया अहम फैसला, आरोपी को दी जमानत

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अवैध हथियार रखने और सुनील राठी गैंग कनेक्शन से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत दी.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 9, 2026 at 7:17 AM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध हथियार रखने और सुनील राठी गैंग कनेक्शन से जुड़े के मामले में पारस चौधरी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आरोपी देहरादून निवासी पारस चौधरी को जमानत दे दी है.मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में हुई.अभियोजन के अनुसार आरोपी के कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान पारस चौधरी पर हथियार रखने तथा संगठित अपराध से जुड़े होने का आरोप लगाया था.

राज्य पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी के मोबाइल फोन में कुख्यात अपराधी सुनील राठी से एप्पल फेसटाइम के जरिए संपर्क के संकेत मिले हैं. वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएस रावत तथा अधिवक्ता गौरव पालीवाल ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने 25 फरवरी 2026 की रात आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में लिया और गिरफ्तारी के दौरान बॉडी कैमरे एवं रिकॉर्डिंग उपकरण बंद कर दिए गए.

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि कथित बरामदगी स्थल पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया, जिससे पुलिस कार्रवाई संदेह के घेरे में आती है. अदालत को यह भी बताया गया कि इस मामले के सहआरोपी भानु चौधरी, जिसे उसी वाहन से गिरफ्तार किया गया था और जिसके खिलाफ समान आरोप थे, उसे पहले ही देहरादून की सत्र अदालत से जमानत मिल चुकी है. बचाव पक्ष ने समानता के आधार पर पारस चौधरी को भी जमानत देने की मांग की.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहआरोपी को पहले ही राहत मिल चुकी है और वर्तमान मामले में भी जमानत दिए जाने का आधार बनता है. अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी पारस चौधरी को निजी मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए. बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी हरिद्वार की जिला कारागार में सजा काट चुका है. उस पर कई बार फोन पर रंगदारी और धमकी देने के मामले हरिद्वार में भी सामने आ चुके हैं.

पढ़ें-हरिद्वार के होटल कारोबारी को गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से आया हत्या की धमकी का फोन, हिसाब किताब करने को कहा

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