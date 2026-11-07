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बदरीनाथ मंदिर चोरी मामला, आरोपी प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

बदरीनाथ मंदिर चोरी मामला ( ETV Bharat )

चमोली: बदरीनाथ धाम मंदिर में चोरी के मामले में जेल में बंद प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में सुनवाई हुई थी. अदालत ने आवेदक और राज्य पक्ष की दलीलों के साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद जमानत मंजूर कर ली.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रमोद नौटियाल को निर्दोष बताया: सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रमोद नौटियाल निर्दोष हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. उन्होंने बताया कि एफआईआर प्रारंभिक जांच के आधार पर दर्ज की गई थी. जांच में आरोप लगाया गया था कि मंदिर में 'थाली भेंट' की धनराशि की गिनती के दौरान आवेदक को रुपये लेते हुए देखा गया था.