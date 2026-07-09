ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड: पूर्व विधायक सुरेश राठौर को मिली बड़ी राहत, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

पूर्व विधायक सुरेश राठौर ( फाइल फोटो- ETV Bharat )