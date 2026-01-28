खटीमा सामूहिक दुष्कर्म मामला, आरोपी को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत हुई मंजूर
नैनीताल हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली. आरोपी 28 मार्च 2025 से जेल में बंद था.
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले में खटीमा के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी जतिन को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतियों आधार पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
इस मामले में पीड़िता की मां की तरफ से उधम सिंह नगर जिले की खटीमा कोतवाली में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर खटीमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. तहरीर में आरोप था कि सह-आरोपी नेहा, हिमांशु, संजीत सिंह राणा और जतिन, पीड़िता को जंगल में ले गए थे. वहां नेहा ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसे पीकर वह बेहोश हो गई. आरोप है कि कि नशे की हालत में जतिन, हिमांशु और संजीत सिंह राणा ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़िता अपने बयानों से पलट गई. उसने अदालत को बताया कि वह सह-आरोपी संजीत सिंह राणा से प्रेम करती थी और वह जतिन को जानती तक नहीं है.
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि घटना की प्राथमिकी आठ महीने की देरी से दर्ज कराई गई, जिसका पुलिस के पास कोई ठोस कारण नहीं था. मामले के मुख्य सह-आरोपी संजीत सिंह राणा को पहले ही निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है, क्योंकि पीड़िता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया. जतिन 28 मार्च 2025 से जेल में बंद था और उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है. इन तर्कों के आधार पर आरोपी जतिन की जमानत मंजूर कर ली गई.
