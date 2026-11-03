पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश मामला, आरक्षण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 4:28 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता के पास उत्तराखंड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र है और वह उत्तराखंड का मूल निवासी है तो उसे राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हरिद्वार निवासी डॉ. युगेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए काउंसलिंग बोर्ड को उनके जाति प्रमाण-पत्र और मूल निवास की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता उत्तराखंड का मूल निवासी है और अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखता है. उसे 14 अगस्त 2018 को हरिद्वार के तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया था. इसके बावजूद उसे उत्तराखंड में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के दौरान आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2026 की नीट-पीजी परीक्षा में 720 में से 88 अंक प्राप्त किए हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से मांग की गई थी कि उसके उत्तराखंड के वैध अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नीट पीजी 2026 की राज्य काउंसलिंग में अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत उसकी अभ्यर्थिता पर विचार किया जाए. उसे केवल इस आधार पर आरक्षण के लाभ से वंचित न किया जाए कि उसने एमबीबीएस की पढ़ाई उत्तराखंड से बाहर स्थित मान्यता प्राप्त मेडिकल संस्थान से की है.
याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि काउंसलिंग बोर्ड को निर्देश दिए जाए कि वह याचिकाकर्ता के जाति प्रमाणपत्र की वैधता और उत्तराखंड के मूल निवासी होने की जांच करे. दोनों शर्तें पूरी होने पर उसे उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ दिया जाए. आज याचिकाकर्ता की ओर से अजय कुमार बहुगुणा ने उनका पक्ष कोर्ट के सम्मुख रखा.
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