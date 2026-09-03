ETV Bharat / state

उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ दायर याचिका पर आया अंतिम फैसला, जानिए पूरा मामला

नैनीताल: ​उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने और बिना केंद्र सरकार की अनुमति के भूमि आरक्षित करने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने पूर्व में सुरक्षित रखे निर्णय पर फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट बेलबाबा शिफ्ट करने को चुनौती दे रहे अधिवक्ताओं ने कोर्ट के इस निर्णय से असहमति जताई है. अब हाईकोर्ट शिफ्टिंग के इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है.

बता दें कि यह याचिका राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह समेत अन्य की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि नैनीताल जिलाधिकारी की ओर से हाईकोर्ट के निर्माण के लिए बेलबाबा मंदिर के पास रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन का प्रस्ताव बनाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 का सीधा उल्लंघन है.

याचिका में दावा किया गया कि चिह्नित क्षेत्र हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है और वहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 15 जुलाई 2026 के आदेश और राज्य सरकार की 12 अगस्त 2026 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया कि उक्त भूमि 'फॉरेस्ट लैंड' है, जिसे बिना केंद्र सरकार की अनिवार्य कानूनी मंजूरी के हस्तांतरित या डी-रिजर्व नहीं किया जा सकता.