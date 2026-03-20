ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी की याचिका को किया खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को आरोपों का सार लिखित रूप में दे दिया जाता है, तो उसे संवैधानिक प्रावधानों का पालन माना जाएगा. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने रविकांत बनाम सीबीआई, मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश देहरादून द्वारा पारित रिमांड आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए धोखाधड़ी करने के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है.

याचिकाकर्ता रविकांत ने 9 अक्टूबर 2024 के रिमांड आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि उसे गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है. कहा कि केवल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आरोपी को प्रभावी ढंग से उन तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए जिनके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 'पंकज बंसल' और 'मिहिर राजेश शाह' जैसे फैसलों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित करने और तत्काल रिहाई की मांग की थी.

वहीं, सीबीआई की ओर से पेश वकील ने इन दलीलों का विरोध किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी मेमो में उन सभी आवश्यक तथ्यों और आरोपों का उल्लेख था जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी. सीबीआई का तर्क था कि आरोपी को गिरफ्तारी के समय ही यह मेमो उपलब्ध करा दिया गया था, जिससे संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है. अदालत ने अपने फैसले में 'गिरफ्तारी के कारण' और 'गिरफ्तारी के आधार' के बीच के सूक्ष्म अंतर को रेखांकित किया. न्यायमूर्ति नैथानी ने कहा कि गिरफ्तारी के आधारों में वे बुनियादी तथ्यात्मक आरोप शामिल होते हैं जो अपराध का गठन करते हैं. वर्तमान मामले में, गिरफ्तारी मेमो में भारतीय दंड संहिता की धाराओं (120-बी, 420, 467, 468, 471) और संबंधित एफ़ आई आर का पूरा विवरण मौजूद था.