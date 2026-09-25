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50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही होंगे छात्र संघ चुनाव, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं की खारिज

कुछ छात्रों और उम्मीदवारों ने छात्र संघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण का विरोध करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2026 at 4:52 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड सरकार ने छात्र संघ चुनाव के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण तय किया है, जिसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर छात्र संघ चुनाव के लिए जारी पचास प्रतिशत आरक्षण को वैध पाते हुए दायर छात्रों की याचिकाओं को खारीज कर दिया. अब छात्र संघ के चुनाव पचास प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही होंगे.

मामले के अनुसार रामनगर और हल्द्वानी कॉलेज के छात्र भरत केशवानी और मानस आर्य समेत कई अन्य उम्मीदवारों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अपनी याचिकाओं ने छात्रों ने सरकार के उस शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसमें सरकार ने छात्र संघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित कर दिया था.

याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि सरकार को आरक्षण तय करने को शक्ति नहीं है. इसलिए जारी आरक्षण नियमों के खिलाफ होने के कारण इस शासनादेश को निरस्त किया जाए. सुनवाई पर महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार को आरक्षण तय करने की शक्ति है. यह उसे संविधान से प्राप्त हुई. इसलिए ये याचिकाएं पोषणीय (Not Maintainable) यानी सुनवाई करने के लिए योग्य या बाध्य नहीं है. लिहाजा इन याचिकाओं को खारिज किया जाए. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश को सही पाते हुए सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है. अब छात्र संघ का चुनाव 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही होगा.

वन भूमि से ग्रामीणों को हटाने के मामले पर भी हुई सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के लाखामंडी क्षेत्र में वन भूमि से ग्रामीणों को हटाए जाने के मामले में पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे सरकार की तरफ से दायर शपथपत्र पर उनको जो कहना है, उसका जवाब दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें. अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

मामले के अनुसार इस क्षेत्र में रह रहे ग्रामीणों ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा था कि वन विभाग इस क्षेत्र में वर्षों से रह रहे लोगों को बिना किसी सुनवाई का मौका दिए जबरदस्ती हटाया जा रहा है. उनको भूमि से बेदखल किया जा रहा है. ग्रामीणों ने यह भी कहा था कि उनको सुनवाई का मौका दिया जाय. उन्हें बेदखल नहीं किया जाय, जबकि वे वर्षो से यहां पर रह रहे है. अब वन विभाग उन्हें बिना किसी कारण के हटा रही हैं. जबकि पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि इन्हे हटाने से पहले वनाधिकार अधिनियम के तहत इनको कहीं अन्य जगह विस्थापित या समायोजित किया जाय. सुनवाई पर राज्य सरकार ने शपथ-पत्र पेश कर कहा गया कि ये ग्रामीण वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे. विभाग ने वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करके ही विधि अनुसार कार्रवाई की है.

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