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खानपुर विधायक ऑफिस फायरिंग मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या?

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि यह घटना कानून-व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित होने का मामला है और इससे सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति को खतरा पैदा हुआ है. दरअसल, मामला 26 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्थान पर दो अलग-अलग राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुई गोलीबारी से जुड़ा है. कोर्ट ने प्रारंभिक नोटिस के जवाब में राज्य के अधिकारियों की ओर से दाखिल शपथ-पत्रों का अवलोकन किया. इनमें कई लोगों के इस टकराव में शामिल होने की बात सामने आई है.

कोर्ट ने घटना की गंभीरता और व्यापक जनहित को देखते हुए स्वत: संज्ञान मामले को पीआईएल में परिवर्तित करने का आदेश दिया. रजिस्ट्री के मामले को पीआईएल के रूप में पंजीकृत कर पूरा रिकॉर्ड जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने वाली उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं. यह प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के अधीन रहेगी.

हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष गर्ग को न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त (न्यायालय का मित्र) किया है. रजिस्ट्री को राज्य के अधिकारियों की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट समेत पूरा पेपर बुक एक सप्ताह के भीतर उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है.