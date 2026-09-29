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POCSO, NDPS समेत जघन्य अपराधों में फॉरेंसिक रिपोर्ट पर हाईकोर्ट सख्त, FSL डायरेक्टर को दिए ये सख्त निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो, एनडीपीएस और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में समय पर आरोप पत्र दाखिल करने को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Laboratory) के निदेशक को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पॉक्सो मामलों में 45 दिन और अन्य जघन्य अपराधों में 75 दिन के भीतर फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को सौंपना सुनिश्चित करें.