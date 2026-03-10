ETV Bharat / state

उत्तराखंड में वर्क-चार्ज कर्मचारियों के पेंशन रोकने से संबंधी आदेश पर सुनवाई, सरकार को नोटिस जारी

उत्तराखंड में वर्क-चार्ज कर्मचारियों के पेंशन रोके जाने से संबंधी कार्यालय आदेश पर हाईकोर्ट की रोक जारी, जानिए क्या है पूरा मामला

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 10, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड में वर्क-चार्ज (कार्य प्रभारित) कर्मचारियों के पेंशन रोके जाने संबंधी 16 जनवरी के कार्यालय आदेश पर रोक जारी रखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 16 जनवरी 2026 को राज्य सरकार की ओर से जारी उस कार्यालय ज्ञापन के प्रभाव और संचालन पर रोक जारी रखी है, जो इन कर्मचारियों की पेंशन गणना में बाधा बन रहा था.

बता दें कि बच्चन सिंह पंवार समेत अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने 'उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. दलील दी गई है कि यह अधिनियम उन वर्क-चार्ज कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करने की कोशिश करता है, जिन्होंने अपनी सेवाओं का एक लंबा हिस्सा विभाग को दिया है. याचिका में कहा गया कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों की मूल भावना के विपरीत है.

वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 'प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले का विशेष उल्लेख किया गया. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट किया था कि वर्क-चार्ज कर्मचारियों की पूरी सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिना जाना चाहिए. कोर्ट ने भी माना कि इस मामले में गहन विचार की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान कानून की व्याख्या में कुछ अस्पष्टता नजर आ रही है.

कोर्ट में दी गई ये दलील: कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि 2022 का यह अधिनियम वास्तव में विधायिका द्वारा न्यायपालिका के फैसलों को पीछे से बदलने की एक कोशिश है. उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के प्रावधानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 'जय राम शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में खारिज या संशोधित कर दिया था. इसी आधार पर उत्तराखंड के कानून को भी चुनौती दी गई है.

इस मामले में एक अधिनियम की 'विधिक वैधता' को चुनौती दी गई है, इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रदेश के महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वर्क-चार्ज सेवाओं को पेंशन के दायरे से बाहर रखना किस प्रकार संवैधानिक है.

व्यापक फैसला आने की संभावना: अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए तय की गई है. इस केस को समान प्रकृति वाली अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया गया है. जिससे इस गंभीर मुद्दे पर एक व्यापक फैसला आने की संभावना है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND EMPLOYEE PENSION CASE
NAINITAL HIGH COURT PENSION CASE
उत्तराखंड में पेंशन रोक मामला
नैनीताल हाईकोर्ट पेंशन पर सुनवाई
UTTARAKHAND WORK CHARGE EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.