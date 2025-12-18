ETV Bharat / state

पिरान कलियर कब्रिस्तान मां-बेटा मर्डर केस, HC ने रद्द की सजा, निचली अदालत के फैसले पर की टिप्पणी

महिला और बच्चे की हत्या का ये मामला आठ साल पुराना है, जिस पर निचली अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई थी.

Etv Bharat
उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिरान कलियर कब्रिस्तान में महिला और बच्चे की हत्या के आठ साल पुराने मामले में निचली अदालत द्वारा चोरों आरोपियों अजाम उर्फ अजीम, हफीज मुस्तकीम, इमाम रजा नकवी और रफी को दी गई सजा को रद्द कर दिया है. जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस आलोक महरा की खंडपीठ ने प्रक्रियात्मक खामियों को देखते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस निचली अदालत भेज दिया है.

यह मामला 8 अगस्त 2009 का है. जब रुड़की के पिरान कलियर स्थित कब्रिस्तान में नूरजहां और उनके 10 वर्षीय बेटे अब्दुल रहमत के शव मिले थे. अभियोजन (प्रॉसिक्यूटर) पक्ष के अनुसार इमाम रजा नकवी मृतक महिला का किराएदार था और उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग समय पर चार चार्जशीट दाखिल की थीं, जिसके आधार पर चार अलग-अलग सत्र परीक्षण शुरू हुए थे.

हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने फैसले के समय चारों अलग-अलग मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और एक ही साझा निर्णय पारित कर दिया. अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि कानून में "क्रिमिनल ट्रायल के कंसोलिडेशन" जैसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि केवल "अभियुक्तों का संयुक्त परीक्षण" संभव है. इस मामले में दो अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज गवाहों के बयानों का इस्तेमाल अन्य दो अभियुक्तों को सजा देने के लिए किया गया, जो कानूनी रूप से गलत था.

अदालत ने गौर किया कि अभियुक्त रफी और अजाम को उन मुख्य गवाहों से जिरह करने का अवसर ही नहीं मिला, जिनके बयानों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया. कानून के अनुसार, किसी भी अभियुक्त का दोष सिद्धि उन साक्ष्यों के आधार पर नहीं की जा सकती है, जो उसकी उपस्थिति में दर्ज न किए गए हों या जहां उसे गवाह से सवाल पूछने का मौका न मिला हो. हाईकोर्ट ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना है.

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 'एटी मायदीन बनाम सीमा शुल्क विभाग' (2022) मामले का संदर्भ दिया. इस नजीर के आधार पर अदालत ने कहा कि यदि साक्ष्य एक जैसे भी हों, तो भी हर मुकदमे में गवाहों के बयान और जिरह का प्रभाव अलग हो सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग ट्रायल की गवाहियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के एक-दूसरे के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इससे विरोधाभास और कानूनी जटिलताएं पैदा होती हैं.

उच्च न्यायालय ने अब संबंधित सत्र न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह चारों मुकदमों के साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करेंय निचली अदालत को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक अभियुक्त की संलिप्तता का निर्धारण केवल उसी ट्रायल में दर्ज सबूतों के आधार पर किया जाए, जिसमें उसे बचाव का पूरा मौका मिला था. तब तक के लिए पिछला फैसला प्रभावी नहीं रहेगा और नए सिरे से सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

पढ़ें---

TAGGED:

HIGH COURT CANCEL DECISION
MOTHER SON MURDER CASE
मां बेटा मर्डर केस
उत्तराखंड हाईकोर्ट पिरान कलियर
UTTARAKHAND HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.