ETV Bharat / state

पिरान कलियर कब्रिस्तान मां-बेटा मर्डर केस, HC ने रद्द की सजा, निचली अदालत के फैसले पर की टिप्पणी

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिरान कलियर कब्रिस्तान में महिला और बच्चे की हत्या के आठ साल पुराने मामले में निचली अदालत द्वारा चोरों आरोपियों अजाम उर्फ अजीम, हफीज मुस्तकीम, इमाम रजा नकवी और रफी को दी गई सजा को रद्द कर दिया है. जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस आलोक महरा की खंडपीठ ने प्रक्रियात्मक खामियों को देखते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस निचली अदालत भेज दिया है.

यह मामला 8 अगस्त 2009 का है. जब रुड़की के पिरान कलियर स्थित कब्रिस्तान में नूरजहां और उनके 10 वर्षीय बेटे अब्दुल रहमत के शव मिले थे. अभियोजन (प्रॉसिक्यूटर) पक्ष के अनुसार इमाम रजा नकवी मृतक महिला का किराएदार था और उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग समय पर चार चार्जशीट दाखिल की थीं, जिसके आधार पर चार अलग-अलग सत्र परीक्षण शुरू हुए थे.

हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने फैसले के समय चारों अलग-अलग मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और एक ही साझा निर्णय पारित कर दिया. अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि कानून में "क्रिमिनल ट्रायल के कंसोलिडेशन" जैसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि केवल "अभियुक्तों का संयुक्त परीक्षण" संभव है. इस मामले में दो अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज गवाहों के बयानों का इस्तेमाल अन्य दो अभियुक्तों को सजा देने के लिए किया गया, जो कानूनी रूप से गलत था.

अदालत ने गौर किया कि अभियुक्त रफी और अजाम को उन मुख्य गवाहों से जिरह करने का अवसर ही नहीं मिला, जिनके बयानों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया. कानून के अनुसार, किसी भी अभियुक्त का दोष सिद्धि उन साक्ष्यों के आधार पर नहीं की जा सकती है, जो उसकी उपस्थिति में दर्ज न किए गए हों या जहां उसे गवाह से सवाल पूछने का मौका न मिला हो. हाईकोर्ट ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना है.