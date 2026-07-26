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बैंक अकाउंट फ्रीज मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिये क्या कुछ कहा

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक केस मे सुनवाई करते हुए कहा किसी दूसरे बैंक से मिले मैसेज या सूचना के आधार पर ग्राहक का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया जा सकता. केस में गलती से पैसे ट्रांसफर होने का आरोप लगाया गया हो, इसपर कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई सक्षम प्राधिकारी या जांच करने वाली एजेंसी इसके लिए कोई आदेश न दे. तब तक बैंक के पास ग्राहक का अकाउंट फ्रीज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. बैंक के द्वारा क़ी गयी ऐसी कार्रवाई को वैध नहीं मना जा सकता.

यह आदेश न्यायमूर्ति अलोक महरा की एकलपीठ ने दिया. जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का एकाउन्ट कोटक महिंद्रा बैंक, हरिद्वार में है. जिसे बैंक ने फ्रीज कर दिया था. याचिका में उसे चालू करने की मांग की गयी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि कोटक महिंद्रा बैंक को यस बैंक से एक सूचना मिलने के बाद उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया. यस बैंक ने बताया था कि उसके खाते में गलती से ₹44 लाख ट्रांसफर हो गए. याचिका मे आगे कहा गया कि अकाउंट फ़्रीज़ करना गैर-कानूनी था, क्योंकि इसके लिए बैंक के पास किसी सक्षम मजिस्ट्रेट का कोई आदेश नहीं था.

खाता फ्रीज करने से पहले मामले की कानूनी जांच कराई जानी आवश्यक थी, जो बैंक ने नहीं किया. सीधे उनके खाते को फ्रीज कर दिया. जिसकी वजह से उनको उस दौरान कई आर्थिक दिक्क़तो का सामना करना पड़ा.



सुनवाई के दौरान बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अकाउंट सिर्फ़ यस बैंक से मिली सूचना के आधार पर फ़्रीज़ किया गया. यस बैंक ने बताया याचिकाकर्ता के अकाउंट में गलती से ₹44 लाख ट्रांसफर हो गए.