ETV Bharat / state

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UPSC और केंद्र को जारी किया नोटिस, जानिये वजह

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में अखिल भारतीय स्तर पर 189 वीं रैंक हासिल अनुप्रिया राय को आईपीएस कैडर न दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग व सरकार से फिलहाल आईपीएस, का एक पद रिक्त रखने को कहा है. साथ यूपीएससी व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा है.

याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे उसकी पहली पसंद, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), से केवल कम ऊंचाई के आधार पर वंचित कर दिया गया है. उनके अनुसार अधिकारियों ने सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के लिए उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित विनियमों ("विनियम") के नियम 8(3) की गलत व्याख्या की है. याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले के अंतिम निपटारे तक, सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के आईपीएस कैडर की एक सीट को रिक्त रखी जाये. जैसा पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) द्वारा निर्देशित किया गया था.

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अंतरिम राहत प्रार्थना पत्र पर उक्त अंतरिम आदेश पारित किया है. मामले की अगली सुनवाई आगे की सुनवाई के लिए 11 फरवरी 2026 को होगी.

दूसरा मामला: वहीं, एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के एक मामले में आरोपी एक महिला को जमानत दे दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई.