उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UPSC और केंद्र को जारी किया नोटिस, जानिये वजह

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनुप्रिया राय को आईपीएस कैडर न दिये जाने के मामले पर सुनवाई की.

UTTARAKHAND HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 10, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में अखिल भारतीय स्तर पर 189 वीं रैंक हासिल अनुप्रिया राय को आईपीएस कैडर न दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग व सरकार से फिलहाल आईपीएस, का एक पद रिक्त रखने को कहा है. साथ यूपीएससी व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा है.

याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे उसकी पहली पसंद, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), से केवल कम ऊंचाई के आधार पर वंचित कर दिया गया है. उनके अनुसार अधिकारियों ने सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के लिए उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित विनियमों ("विनियम") के नियम 8(3) की गलत व्याख्या की है. याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले के अंतिम निपटारे तक, सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के आईपीएस कैडर की एक सीट को रिक्त रखी जाये. जैसा पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) द्वारा निर्देशित किया गया था.

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अंतरिम राहत प्रार्थना पत्र पर उक्त अंतरिम आदेश पारित किया है. मामले की अगली सुनवाई आगे की सुनवाई के लिए 11 फरवरी 2026 को होगी.

दूसरा मामला: वहीं, एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के एक मामले में आरोपी एक महिला को जमानत दे दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई.

मामले के अनुसार 20 फरवरी 2024 को पुलिस स्टेशन हल्द्वानी में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के तहत एक महिला एस बेगम सहित दो पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. आरोपी महिला की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह महिला 20 फरवरी 2024 से जेल में है. मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एफआईआर में नामित दो अन्य सह-आरोपी, फैजल खान और सकलैन शेख, को ट्रायल कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब तक कुल 11 गवाहों में से केवल 2 की ही जांच हो पाई है. इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी महिला की जमानत मंजूर कर ली है.

