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सेलाकुई किडनैपिंग और हत्या का मामला, निचली अदलात ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा, HC ने किया बरी

नैनीताल: देहरादून जिले के सुलाकुई में साल 2024 के बहुचर्चित हत्या, अपहरण और फिरौती के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तीन आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद सहित सभी सजाओं को निरस्त कर दिया है.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने हुई थी. खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा. अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में केवल संदेह या अपुष्ट साक्ष्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

मामले में विकासनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फरवरी 2026 में तेजेंद्र उर्फ सीटू, सोनू स्योराण और पीयूष शर्मा को हत्या, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, लूट, आपराधिक धमकी व शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास समेत अलग-अलग अवधियों की सजा सुनाई थी. इन फैसलों को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट में चार अलग-अलग आपराधिक अपीलें दायर की थीं, जिनकी संयुक्त सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक साझा निर्णय सुनाया.

अभियोजन के अनुसार नितेश और चिराग का अपरहण किया गया है. 19-20 सितंबर 2014 की रात सेलाकुई स्थित एक किराये के मकान में नितेश की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी. वहीं नितेश की हत्या के बाद चिराग का अपहरण कर उसे पंचकूला ले जाया गया और उसकी रिहाई के लिए पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. पुलिस ने दावा किया था कि पंचकूला और जीरकपुर क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, अपहृत युवक को मुक्त कराया गया और हथियार भी बरामद किए गए.