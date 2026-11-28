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2013 डबल मर्डर केस, उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को किया बरी

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2013 के एक दोहरे हत्याकांड मामले में अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाए वजीर और अब्दुल गनी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा. साथ ही सह-आरोपी लियाकत और जफर को निचली अदालत ने जो बरी किया करने का आदेश दिया था, उसको भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा.

यह फैसला न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सुनाया. कोर्ट ने वजीर, अब्दुल गनी, यूसुफ, और लियाकत की अपीलो पर एक साथ सुनवाई की. लियाकत और युसफ को निचली अदालत ने बरी करने के आदेश को सरकार ने अपील दायर कर चुनौती दी थी.