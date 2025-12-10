ETV Bharat / state

हेल्थ वर्कर एग्जाम 2025 कट ऑफ डेट मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा हेल्थ वर्कर (महिला) परीक्षा-2025 के लिये जारी विज्ञप्ति में ऊपरी आयु सीमा तय करने के लिए एक जुलाई 2025 की कट-ऑफ तारीख को बढ़ाने की मांग को दायर याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता से आयु सीमा में छूट के लिये प्रत्यावेदन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को देने को कहा है.

याचिकाकर्ता ने कट-ऑफ तारीख को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि 2014 में उसने हेल्थ वर्कर की योग्यता पूरी की थी, लेकिन भर्ती परीक्षा आयोजित न करने की वजह से उसकी उम्र दो साल अधिक हो गई है. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 2002 से 2021 के बीच इस पद के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया.

सरकार की ओर से कहा गया आयु में छूट देने का अधिकार विशेष रूप से नियोक्ता/राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. मामले की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया. न्यायालय ने पाया चूंकि आयु सीमा में छूट देने का निर्णय नियोक्ता/राज्य के पास है, इसलिए याचिकाकर्ता को छूट के लिए सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड के समक्ष प्रत्यावेदन दें और सचिव स्वास्थ्य उस पर उचित निर्णय लें.