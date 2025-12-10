हेल्थ वर्कर एग्जाम 2025 कट ऑफ डेट मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या हुआ
कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को सचिव स्वास्थ्य को प्रत्यावेदन देने को कहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 10, 2025
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा हेल्थ वर्कर (महिला) परीक्षा-2025 के लिये जारी विज्ञप्ति में ऊपरी आयु सीमा तय करने के लिए एक जुलाई 2025 की कट-ऑफ तारीख को बढ़ाने की मांग को दायर याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता से आयु सीमा में छूट के लिये प्रत्यावेदन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को देने को कहा है.
याचिकाकर्ता ने कट-ऑफ तारीख को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि 2014 में उसने हेल्थ वर्कर की योग्यता पूरी की थी, लेकिन भर्ती परीक्षा आयोजित न करने की वजह से उसकी उम्र दो साल अधिक हो गई है. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 2002 से 2021 के बीच इस पद के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया.
सरकार की ओर से कहा गया आयु में छूट देने का अधिकार विशेष रूप से नियोक्ता/राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. मामले की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया. न्यायालय ने पाया चूंकि आयु सीमा में छूट देने का निर्णय नियोक्ता/राज्य के पास है, इसलिए याचिकाकर्ता को छूट के लिए सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड के समक्ष प्रत्यावेदन दें और सचिव स्वास्थ्य उस पर उचित निर्णय लें.
वहीं, एक दूसरे मामले में उत्तरखण्डहाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मुकदमे निस्तारित होने के बाद भी निचली अदालत के द्वारा उन्हें सम जारी करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने निचली अदालत के समनिंग आदेश पर रोक लगाते हुए एसएसपी नैनीताल व एसएचओ हल्द्वानी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 31 दिसम्बर की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम अपर सिविल जज हल्द्वानी के समननिंग आदेश 10 अगस्त 2025 को चुनौती दी. याचिकाकर्ता ने कहा उनके खिलाफ जो भी मामले पंजीकृत थे उनका निस्तारण पहले ही हो चुका है. एसएसपी हल्द्वानी ने भी अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 2024 के पत्र में इसकी जानकारी दी है. जब उनका केस पहले ही निस्तारित हो चुका है तो अब निचली अदालत ने किस आधार पर उन्हें समन भेजा है. इसपर रोक लगाई जाये.
