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सुबोध उनियाल का चढ़ा पारा, सीएमएस को लगाई तगड़ी फटकार, बोले- 'अस्पताल कम कूड़ाघर ज्यादा लग रहा'

सीएमएस को फटकारते सुबोध उनियाल ( फोटो सोर्स- Minister PRO Office )