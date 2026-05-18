सुबोध उनियाल का चढ़ा पारा, सीएमएस को लगाई तगड़ी फटकार, बोले- 'अस्पताल कम कूड़ाघर ज्यादा लग रहा'
अचानक हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, बदहाल सफाई व्यवस्था देख तन गई भौंहें, सीएमएस को फटकारा तो कर्मचारियों में छाया सन्नाटा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 18, 2026 at 6:29 PM IST
हरिद्वार: 'क्या हालत हैं आपके वॉशरूम की? सफाई करने में क्या प्रॉब्लम है? मजाक बना कर रखा है. अस्पताल कम कूड़ाघर ज्यादा लग रहा है.' यह फटकार स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार जिला अस्पताल की बदहाल सफाई व्यवस्था पर सीएमएस को लगाई. सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं पर उनका पारा इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने लगे हाथ अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी. जिससे अधिकारी पानी-पानी हो गए.
अचानक अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल: दरअसल, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल आज यानी 18 मई को हरिद्वार दौरे पर रहे. हालांकि, वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन अचानक हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंच गए. ऐसे में उनके औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. मेला अस्पताल की बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अभी जिला अस्पताल चल रहा है.
सीएमएस आरवी सिंह को लगाई फटकार: वहीं, निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक न मिलने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. उचित जवाब न मिलने पर मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट आरवी सिंह को फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत भी दी.
मंत्री उनियाल ने फटकारा को कर्मचारियों में छाया सन्नाटा: मंत्री उनियाल के फटकार लगाते ही कर्मचारियों में सन्नाटा छा गया. क्योंकि, किसी को भी पता नहीं था कि सुबोध उनियाल अचानक अस्पताल भी आ सकते हैं. ऐसे में उनके अचानक अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, स्टाफ नर्स समेत तमाम कर्मियों में हड़कंप मच गया.
पीसी जोशी के अस्थि विसर्जन संस्कार में शामिल होने आए थे सुबोध उनियाल: बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल वीआईपी घाट पर रीता बहुगुणा जोशी के दिवंगत पति पीसी जोशी के अस्थि विसर्जन संस्कार में शामिल होने आए थे. इसी दौरान उन्होंने बिना पूर्व सूचना के अस्पताल का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, रखरखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आईं, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए. स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के सभी सरकारी एवं गैरसरकारी अस्पतालों में स्वच्छता और मरीजों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.
अस्पतालों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी. बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री सुबोध उनियाल इसी तरह अस्पतालों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और कमियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं.
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