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1 लाख स्टाइपेंड मामला: मंत्री के आश्वासन पर पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों का धरना स्थगित, जल्द लिया जाएगा फैसला

पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों से स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की मुलाकात ( फोटो सोर्स- X@SubodhUniyal1 )