1 लाख स्टाइपेंड मामला: मंत्री के आश्वासन पर पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों का धरना स्थगित, जल्द लिया जाएगा फैसला
राजकीय दून अस्पताल परिसर में पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा धरना स्थगित,सुबोध उनियाल के आश्वासन पर लिया फैसला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2026 at 6:52 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 7:12 PM IST
देहरादून: पिछले 9 दिनों से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीजी रेजिडेंट एवं जेआर डॉक्टरों से स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने मुलाकात की. जहां उन्होंने आंदोलनरत डॉक्टरों से मुलाकात कर उनकी मांगों को विस्तार से सुना. साथ ही जल्द स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दिया. इसके बाद डॉक्टरों ने अपना धरना स्थगित कर दिया.
स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. स्टाइपेंड बढ़ाने के संबंध में जल्द सकारात्मक कदम लिए जाएंगे. उन्होंने एमबीबीएस छात्रों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे पीजी रेजिडेंट एवं जेआर छात्रों ने अपना धरना निश्चित अवधि के लिए स्थगित करने का फैसला लिया.
वहीं, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उनके हितों और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. सरकार डॉक्टरों के साथ संवाद और समन्वय के माध्यम से उनकी मांगों के समाधान के लिए प्रयासरत है. वहीं, मंत्री उनियाल के आश्वासन के बाद डॉक्टरों के धरना स्थगित किए जाने से स्टाइपेंड वृद्धि के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीद जगी है.
चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके हितों एवं समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।— Subodh Uniyal (@SubodhUniyal1) September 16, 2026
आज राजकीय दून अस्पताल पहुंचकर पीजी, एसआर एवं जेआर डॉक्टरों से संवाद किया तथा उनकी स्टाइपेंड वृद्धि की मांग पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। pic.twitter.com/XhLbPMWX1o
पीजी रेजिडेंट डॉक्टर मांग रहे 1,10,000 रुपए स्टाइपेंड: दरअसल, अभी पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों को 71,000 रुपए बतौर स्टाइपेंड मिल रहा है. जिसे महंगाई के इस दौर में डॉक्टर्स कम मान रहे हैं. उनकी मांग है कि स्टाइपेंड को बढ़ाकर 1,10,000 रुपए किया जाए. हालांकि, अब स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन कब तक इस पर फैसला लिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी.
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का बढ़ाया जा चुका है स्टाइपेंड: बता दें कि बीती 11 सितंबर को कैबिनेट बैठक में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स के स्टाइपेंड को 17 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह करने पर मंजूरी दी जा चुकी है. हालांकि, उनकी मांग थी कि स्टाइपेंड को 30 हजार रुपए किया जाए, लेकिन सरकार ने 25 हजार रुपए कर दिया.
ऐसे में स्टाइपेंड 25 हजार रुपए करने पर मंजूरी मिलने पर एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना धरना एवं कार्यबहिष्कार स्थगित कर दिया था. उधर, कैबिनेट बैठक में पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड को लेकर कोई निर्णय लिया गया था. जिसके चलते पीजी रेजिडेंट डॉक्टर धरना पर डटे थे.
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