स्वास्थ्य विभाग में निकली नर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्तियां, जानिये कब और कैसे करें आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी, 12 जून से चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 5:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में खाली पड़े 196 नर्सिंग अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है. नर्सिंग अधिकारियों के चयन को लेकर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती संबंधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी है.
जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार, 12 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. जिसके लिए डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई रखी गई है. खास बात ये है कि चयनित युवाओं का वेतनमान 44,900- 1,42,400 (लेवल 7) रहेगा.
नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 3 जून को विज्ञप्ति जारी कर दिया है. ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी, 12 जून से चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन भरने और आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 2 जुलाई 2026 रखी गई है. इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यार्थियों की ओर से भरी गई जानकारियों में संशोधन का भी विकल्प दिया है. जिसके तहत 4 जुलाई से 7 जुलाई शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी संशोधन कर सकेंगे.
उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह 'ग' के तहत नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती होनी हैं. इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. आयोग की और से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कुल 196 पदों पर भर्ती होनी है. जिसमें 21 पद अनुसूचित जाति, 4 पद अनुसूचित जनजाति, 11 पद ओबीसी, 7 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 153 पद जनरल कैटिगरी में रखा गया है. इसके अलावा, डिग्रीधारक पुरुष एवं महिला के साथ ही डिप्लोमा धारक पुरुष एवं महिला के लिए अलग अलग सीट आरक्षित की गई है.
आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, डिप्लोमा धारक महिला के लिए 126 पद, डिग्री धारक महिला के लिए 31 पद, डिप्लोमा धारक पुरुष के लिए 31 पद और डिग्री धारक पुरुष के लिए 8 पद आरक्षित हैं. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई, 2025 को कम से कम 21 साल या फिर अधिकतम 42 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए. नर्सिंग अधिकारी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपए, ईडब्लूएस/एससी/एसटी एवं दिव्यांग कैटिगरी के लिए 150 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है.
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