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स्वास्थ्य विभाग में निकली नर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्तियां, जानिये कब और कैसे करें आवेदन

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में खाली पड़े 196 नर्सिंग अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है. नर्सिंग अधिकारियों के चयन को लेकर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती संबंधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी है. जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार, 12 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. जिसके लिए डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई रखी गई है. खास बात ये है कि चयनित युवाओं का वेतनमान 44,900- 1,42,400 (लेवल 7) रहेगा. नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 3 जून को विज्ञप्ति जारी कर दिया है. ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी, 12 जून से चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन भरने और आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 2 जुलाई 2026 रखी गई है. इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यार्थियों की ओर से भरी गई जानकारियों में संशोधन का भी विकल्प दिया है. जिसके तहत 4 जुलाई से 7 जुलाई शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी संशोधन कर सकेंगे.