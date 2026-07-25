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मानसून में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम, इन सुविधाओं के साथ ही किया जाएगा एयरलिफ्ट

देहरादून: मानसून शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया था. जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की सूची भी तैयार कर ली गई है. जिसके तहत हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को प्रसव से करीब 10 से 15 दिन पहले ही अस्पतालों के नजदीक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट कर अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा.

उत्तराखंड में हर साल मानसून के दौरान प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बन जाते हैं. खासकर भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने की वजह से सड़क मार्ग बाधित हो जाते है जिसके चलते कई बार सड़क मार्ग बाधित हो जाती है जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन सबसे अधिक समस्याएं गर्भवती महिलाओं के लिए बढ़ जाती है. क्योंकि आपदा के चलते कई बार सड़क मार्ग बाधित होने की वजह से वो समय अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं, जिसका खामियाजा जच्चा बच्चा को भुगतना पड़ता है.

जिसको देखते हुए जहां एक और सरकार इमरजेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए हेली सेवाओं को संचालित कर रही है. वही, दूसरी ओर मानसून सीजन के दौरान गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. जिसके तहत प्रदेश भर के खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में रह रही गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है. ताकि इमरजेंसी के दौरान उनको हेली सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके. खास बात ये है कि हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है,ताकि सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराया जा सके.

इसके लिए प्रदेश के दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को संभावित प्रसव से करीब 10 दिन पहले बर्थ वेटिंग होम में शिफ्ट किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम जिलों में मौजूद गर्भवती महिलाओं की सूची भी तैयार की गई है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अगले तीन महीने यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में नैनीताल जिले में 2487 महिलाओं के प्रसव होने है. इसी तरह, टिहरी जिले में 1796 महिलाओं, चमोली जिले में 892 महिलाओं और रुद्रप्रयाग जिले में 862 महिलाओं के प्रसव होने हैं.