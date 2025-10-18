ETV Bharat / state

दिवाली को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, एडवाइजरी हुई जारी, चौबीस घंटे एक्टिव रहेंगे अफसर

देहरादून: दीपावली पर लोग बढ़-चढ़कर आतिशबाजी करते हैं. कई बार पटाखे जलते समय लोगों के जलने या घायल होने के भी मामले सामने आते रहे हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने दीपावली पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह सक्रिय और सतर्क रखने के निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने सभी जिला प्रशासन और चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रहने संबंधित एडवाइजरी जारी कर दी है. जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.

वही, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्योहारों की खुशियां तभी सार्थक हैं जब हर नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ हो. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपावली के दौरान आग, सड़क दुर्घटनाओं या अन्य आपातस्थितियों से निपटने के लिए चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएँ तैयार रहें. इसके साथ ही सभी अस्पतालों, एम्बुलेंस सेवाओं और आपात चिकित्सा इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. विभाग ने पर्याप्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती, आवश्यक दवाओं और उपकरणों के भंडारण, ब्लड बैंक और बर्न यूनिट की पूर्ण कार्यशीलता सुनिश्चित की है. जनसुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हर जिले में व्यवस्था की सतत समीक्षा की जानी चाहिए.

दिवाली को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (ETV Bharat)

स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को त्योहारों के दौरान 24x7 सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. त्योहारों के दौरान आग लगने, दुर्घटनाओं या अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों की संभावना को देखते हुए अस्पतालों, ट्रॉमा सेंटरों और नियंत्रण कक्षों को पूरी तरह क्रियाशील रखा गया है. जारी एडवाइजरी के अनुसार, 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा, जिला नियंत्रण कक्ष, और अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड सतत निगरानी में रहेंगे. आपात सेवाओं के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी तय की गई है.