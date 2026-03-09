ETV Bharat / state

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को मिले 168 बॉन्डधारी डॉक्टर, चारधाम यात्रा में किए जाएंगे तैनात

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए 168 बॉन्डधारी एमबीबीएस डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टरों को चारधाम यात्रा में किया जाएगा तैनात

Uttarakhand Health Department
मरीजों की जांच करते डॉक्टर (फाइल फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को 168 बॉन्डधारी डॉक्टर मिल गए हैं, इनमें से ज्यादातर डॉक्टरों को चारधाम यात्रा रूटों पर तैनाती दिए जाने की तैयारी की गई है. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पास आउट डॉक्टरों को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में भी तैनाती दी जाएगी. ताकि, स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके.

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए 168 बॉन्डधारी एमबीबीएस डॉक्टर: उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में बॉन्ड व्यवस्था के तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए 168 बॉन्डधारी एमबीबीएस डॉक्टरों को राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनाती दी जाएगी. जिसकी सूची डीजी हेल्थ की तरफ से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है.

इन जिलों में तैनात होंगे डॉक्टर: मंत्री रावत ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत पौड़ी और टिहरी जिले में 21-21 डॉक्टरों को तैनाती दी जाएगी. इसी तरह चमोली और उत्तरकाशी जिले में 20-20 डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है. रुद्रप्रयाग जिले में 15, पिथौरागढ़ में 23, अल्मोड़ा में 24 और चंपावतबागेश्वर जिले में 12-12 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है.

ड्यूटी से गैर हाजिर या पद त्याग करने पर होगी कार्रवाई: उन्होंने बताया कि राज्य में संचालित चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर बॉन्डधारी डॉक्टरों को यात्रा मार्ग से जुड़े अस्पतालों में तैनाती दी जाएगी. इन सभी डॉक्टरों की नियुक्ति अनुबंध की शर्तों के आधार पर की गई है. अगर कोई भी डॉक्टर पद त्याग या फिर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा 2026 शुरू हो रही है. जिसमें काफी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की संभावना है. चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को मेडिकल सुविधा मुहैया करने के मकसद से स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है. क्योंकि, हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से कई यात्री बीमार पड़ जाते हैं. ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND MBBS DOCTORS
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर
चारधाम डॉक्टरों की तैनाती
BOND HOLDING DOCTORS UTTARAKHAND
CHARDHAM YATRA DOCTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.