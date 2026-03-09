ETV Bharat / state

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को मिले 168 बॉन्डधारी डॉक्टर, चारधाम यात्रा में किए जाएंगे तैनात

देहरादून: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को 168 बॉन्डधारी डॉक्टर मिल गए हैं, इनमें से ज्यादातर डॉक्टरों को चारधाम यात्रा रूटों पर तैनाती दिए जाने की तैयारी की गई है. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पास आउट डॉक्टरों को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में भी तैनाती दी जाएगी. ताकि, स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके.

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए 168 बॉन्डधारी एमबीबीएस डॉक्टर: उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में बॉन्ड व्यवस्था के तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए 168 बॉन्डधारी एमबीबीएस डॉक्टरों को राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनाती दी जाएगी. जिसकी सूची डीजी हेल्थ की तरफ से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है.

इन जिलों में तैनात होंगे डॉक्टर: मंत्री रावत ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत पौड़ी और टिहरी जिले में 21-21 डॉक्टरों को तैनाती दी जाएगी. इसी तरह चमोली और उत्तरकाशी जिले में 20-20 डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है. रुद्रप्रयाग जिले में 15, पिथौरागढ़ में 23, अल्मोड़ा में 24 और चंपावत व बागेश्वर जिले में 12-12 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है.