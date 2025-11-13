ETV Bharat / state

उत्तराखंड में निकली डॉक्टरों कीं बंपर भर्ती, कैसे करें अप्लाई? यहां जानें पूरी डिटेल

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, 20 नवम्बर 2025 से शुरू हो जायेगी. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 है.

DOCTORS RECRUITMENT IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में निकली डॉक्टरों कीं बंपर भर्ती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने और डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए लगातार चिकित्सकों की भर्ती कर रही है. इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जल्द ही 287 नये चिकित्सक मिलने जा रहे हैं. राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं. चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तय की है. इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 42 साल निर्धारित की है.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारियों के खाली 287 पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया. जिसमें से 231 पदों पर सीधी भर्ती और 56 बैकलॉग के पद शामिल हैं. ऐसे में चिकित्सा अधिकारियों के खाली पदों पर सीधी भर्ती से भरने के लिए चयन बोर्ड ने गुरुवार को भर्ती विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं.

चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती विज्ञप्ति में चिकित्सा अधिकारियों के इन पदों में अनारक्षित श्रेणी के कुल 141, अनुसूचित जाति 70, अनुसूचित जनजाति 11, अन्य पिछड़ा वर्ग 38, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत 27 पद शामिल हैं. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, 20 नवम्बर 2025 से शुरू हो जायेगी. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 रखी गई है. चयन बोर्ड से चिकित्सकों के चयन के बाद उन्हें प्रदेश के दूरस्थ चिकित्सालयों में पहली तैनाती दी जायेगी. जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले सकेंगी.

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें. जिससे आम जनता को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. इस दिशा में सरकार लगातार चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर रही हैं. ऐसे में 287 नये चिकित्सकों की होने जा रही नियुक्ति भी इसी का हिस्सा है. जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी.

