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दवा खरीद में नई व्यवस्था की कोशिश अधूरी, DG हेल्थ की चिट्ठी के बाद पुरानी व्यवस्था पर लौटा विभाग

उत्तराखंड स्वास्थ्य निदेशालय ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनने के बावजूद उसमें अभी तक अधिकारियों और स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है. इस कारण निगम से दवा और उपकरण खरीद नई व्यवस्था के तहत शुरू नहीं हो सकी है. स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को नई व्यवस्था लागू करने के बजाय पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीदारी करने के बैक फुट पर आना पड़ा है. दरअसल सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, बेहतर गुणवत्ता और समयबद्धता लाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी कर उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने की स्वीकृति दी थी.

अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो सकी: नई व्यवस्था के तहत कॉर्पोरेशन में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जानी थी. जिसमें अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती ही नहीं हो सकी है. इसी वजह से निगम के स्तर पर दवाइयों, उपकरणों और रसायनों की खरीद नई व्यवस्था के तहत शुरू नहीं हो पाई है.