उत्तराखंड हेल्थ सेक्टर में बंपर भर्ती, 180 एएनएम पदों पर सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन
एएनएम भर्ती के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तय की गई है..
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2025 at 7:52 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के साथ ही खाली पड़े डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने की कवायद में जुटी हुई है. बीते दिन उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत चिकित्सा अधिकारी के खाली 287 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. आज चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के खाली 180 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. खाली पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने आज विज्ञप्ति जारी कर दी है.
प्रदेशभर की चिकित्सा इकाईयों में एएनएम के खाली पदों को भरने के लिये स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये थे. जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को एएनएम के रिक्त 180 पदों का अधियाचन भेजा गया था. ऐसे में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. जिसके तहत अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (www.ukmssb.org) पर जाकर 20 नवम्बर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 तय की गई है.
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के लिए वेतन भी निर्धारित है. जिसके तहत वेतन बैण्ड-1, 5200-20200, ग्रेड पे-2000 (सातवें वेतन आयोग में यथा संशोधित लेवल-3, पे मैट्रिक्स 21700-69100) राज्य गया है। प्रदेश में खाली एएनएम के 180 पदों पर भर्ती होने हैं. जिसमें अल्मोड़ा जिले के 26, बागेश्वर जिले के 14, रूद्रप्रयाग जिले के 14, हरिद्वार जिले के 14, चमोली जिले के 20, नैनीताल जिले के 20, चम्पावत जिले के 03, देहरादून जिले के 06, पौड़ी जिले के 15, पिथौरागढ़ जिले के 15, टिहरी जिले के 15, ऊधमसिंह नगर जिले के 10 और उत्तराकशी जिले के 08 पद शामिल है.
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एएनएम के 180 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. राज्य के तमाम अस्पतालों में एएनएम की नई तैनाती से प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊर्जा मिलेगी. इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के साथ ही गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल में भी सुधार होगा. उन्होंने बताया खाली 180 पदों में अनारक्षित वर्ग के 125, अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जनजाति 02, अन्य पिछड़ा वर्ग 10 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12 पदों पर भर्ती की जायेगी.
