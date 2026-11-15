ETV Bharat / state

उत्तराखंड में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट! सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश

उत्तराखंड में इबोला वायरलस को लेकर अलर्ट ( फोटो- Canva )

देहरादून: अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद सभी जिलों को सतर्कता बढ़ाने और संभावित मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. अफ्रीकी प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी और लक्षण मिलने पर तत्काल जांच व आइसोलेशन की व्यवस्था करने को कहा गया है. फिलहाल, उत्तराखंड में करीब 40 पर्यटकों पर निगरानी रखी जा रही है.

अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद प्रदेश में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है. सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ाने और जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं.