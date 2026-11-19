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कंटेम्प्ट केस में उत्तराखंड HC ने CRPF DG और SSC चेयरमैन को किया तलब, जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के डायरेक्टर जनरल और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के चेयरमैन को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती पर कोर्ट के आदेशों का पालन न करने से जुड़े एक अवमानना केस में आरोप तय करने के लिए 4 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया है.

दरअसल, जस्टिस पंकज पुरोहित ने 16 नवंबर को अवमानना याचिका की एक बैच पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2024 के डिवीजन बेंच के फैसले को लागू न करने के लिए अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष जताया. केस के अनुसार अजय सिंह ने 22 अन्य उम्मीदवारों के साथ SSC के माध्यम से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में उनके चयन न होने को चुनौती देते हुए 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया.