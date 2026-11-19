कंटेम्प्ट केस में उत्तराखंड HC ने CRPF DG और SSC चेयरमैन को किया तलब, जानिए पूरा मामला
एक अवमानना केस में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने CRPF के डायरेक्टर जनरल और SSC के चेयरमैन को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 7:57 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के डायरेक्टर जनरल और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के चेयरमैन को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती पर कोर्ट के आदेशों का पालन न करने से जुड़े एक अवमानना केस में आरोप तय करने के लिए 4 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया है.
दरअसल, जस्टिस पंकज पुरोहित ने 16 नवंबर को अवमानना याचिका की एक बैच पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2024 के डिवीजन बेंच के फैसले को लागू न करने के लिए अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष जताया. केस के अनुसार अजय सिंह ने 22 अन्य उम्मीदवारों के साथ SSC के माध्यम से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में उनके चयन न होने को चुनौती देते हुए 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया.
इसके बाद ये मामला खंडपीठ में गया, जहां आदेश में बदलाव करते हुए उत्तराखंड के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति की अनुमति दे दी. इसके बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुई. आखिर में उम्मीदवारों ने साल 2025 में अवमानना याचिका दायर की.
अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फैसले को चुनौती देने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट अधिकारियों के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा कि बार-बार मौके देने के बावजूद अधिकारी उसके निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे. इसलिए कोर्ट ने CRPF DG और SSC चेयरमैन को 4 दिसंबर को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया, ताकि अवमानना केस में आरोप तय किए जा सकें.
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