ETV Bharat / state

अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों से आरक्षण का लाभ लेने का मामला, जांच से संतुष्ट नहीं हुई कोर्ट

नैनीताल: हाईकोर्ट में उत्तराखंड में अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे कई कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में बीते दिन स्वास्थ्य सचिव की जगह एडिशनल सेक्रेटरी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि अपात्र लोगों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है, कोर्ट इससे भी संतुष्ट नहीं हुई. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 15 मार्च की तिथि नियत की है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिये शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 15 मार्च की तिथि नियत की है. कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य सचिव की जगह एडिशनल सेक्रेटरी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि अपात्र लोगों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है, कोर्ट इससे भी संतुष्ट नहीं हुई.

कोर्ट ने एम्स ऋषिकेश के न्यूरोलॉजिस्ट की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक कमेटी गठित करने को कहा है. कमेटी से कहा है कि वे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट 15 मार्च से पहले कोर्ट में प्रस्तुत करें. मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. पूर्व में कोर्ट ने विभाग से उन सभी व्यक्तियों की सूची मांगी थी, जिन्हें दिव्यांग कोटे के तहत नियुक्त किया गया है.