ETV Bharat / state

अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों से आरक्षण का लाभ लेने का मामला, जांच से संतुष्ट नहीं हुई कोर्ट

हाईकोर्ट में अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे कर्मचारियों के मामले हो सुनवाई.

UTTARAKHAND HC
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 1, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: हाईकोर्ट में उत्तराखंड में अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे कई कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में बीते दिन स्वास्थ्य सचिव की जगह एडिशनल सेक्रेटरी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि अपात्र लोगों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है, कोर्ट इससे भी संतुष्ट नहीं हुई. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 15 मार्च की तिथि नियत की है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिये शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे कार्मिकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 15 मार्च की तिथि नियत की है. कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य सचिव की जगह एडिशनल सेक्रेटरी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि अपात्र लोगों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है, कोर्ट इससे भी संतुष्ट नहीं हुई.

कोर्ट ने एम्स ऋषिकेश के न्यूरोलॉजिस्ट की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक कमेटी गठित करने को कहा है. कमेटी से कहा है कि वे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट 15 मार्च से पहले कोर्ट में प्रस्तुत करें. मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. पूर्व में कोर्ट ने विभाग से उन सभी व्यक्तियों की सूची मांगी थी, जिन्हें दिव्यांग कोटे के तहत नियुक्त किया गया है.

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि शपथ पत्र के साथ नियुक्त व्यक्तियों की विकलांगता का प्रकार और उनके विकलांगता प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए. यह जनहित याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की उत्तराखंड शाखा द्वारा दायर की गई है. जिस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तराखंड की शाखा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपात्र लोग 'दृष्टिबाधित' श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. जिस कारण वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवार अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं. वहीं मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND HIGH COURT
UTTARAKHAND EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ
फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र
DISABILITY CERTIFICATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.