ETV Bharat / state

पंतनगर कृषि विवि के प्रोफेसर के खिलाफ VC के आरोप पत्र पर HC का फैसला, कुलपति को चार्ज शीट जारी करने का अधिकार नहीं

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read