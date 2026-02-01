ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 'हर घर जल' योजना की रफ्तार हुई सुस्त, धनराशि के लिए केंद्र से लगाई गुहार

देहरादून: उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत धरातल पर उतारी जा रही “हर घर नल का जल” योजना अपने आखिरी चरण में बजट जारी ना होने के चलते हांफ रही है. 90:10 के बजट अनुपात वाली इस योजना में जहां राज्य सरकार अपने हिस्से से ज्यादा पैसा लगा चुकी हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा 3000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई है. इधर योजना को जून 2026 के लक्ष्य से धरातल पर उतारने के लिए जलजीवन मिशन कार्यालय ने 60 फीसदी कार्य ठेकेदारों से करवा लिया. लेकिन उन्हें अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है.

योजना को जून 2026 तक पूरा किया जाना है, लेकिन इसके साथ अभी केंद्र से आने वाले फंड की रफ्तार बहुत धीमी है. प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत करवाए गए कामों की पेमेंट नहीं हो पा रही है. इस संबंध में अब राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है. सिंचाई एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज इस संबंध में दिल्ली गए थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में बताया था.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उनके द्वारा केंद्र को अवगत करा दिया गया है कि हमारे द्वारा कितना काम करवाया जा चुका है और उसका भुगतान अभी केंद्र की ओर से बाकी है. उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र इस योजना के तहत फंड जारी करता है, उसके बाद ठेकेदारों की देनदारी दी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रदेशों में भी इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में पंचायती राज मंत्री, जल शक्ति मंत्री और अन्य कई प्रदेशों के सिंचाई मंत्रियों द्वारा बैठक में इन समस्याओं को रखा गया.