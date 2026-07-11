ETV Bharat / state

हरेला के लिए पहली बार एक्शन प्लान तैयार, 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट, जानिये पूरी डिटेल

देहरादून: उत्तराखंड में हरेला पर्व के लिए पहली बार एक्शन प्लान पर काम होने जा रहा है. हर साल हरेला के दौरान बड़ी संख्या में पौधारोपण का काम किया जाता है, लेकिन ये पहला मौका है जब वन पंचायत ने बाकी विभागों के साथ मिलकर एक्शन प्लान भी तैयार किया है. इसके तहत ना केवल स्थानीय लोगों की भागीदारी का प्रारूप तैयार हुआ है बल्कि लक्ष्य को पूरा करने की रूपरेखा भी तैयार की गई है.

उत्तराखंड में इस वर्ष हरेला पर्व केवल पारंपरिक पौधारोपण अभियान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहली बार इसे सुनियोजित एक्शन प्लान के तहत संचालित किया जाएगा. राज्य की वन पंचायतों ने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए ऐसी कार्ययोजना तैयार की है. जिसके जरिए पौधारोपण को अधिक प्रभावी, जनभागीदारी आधारित और परिणामोन्मुख बनाने की कोशिश की जाएगी. इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में करीब 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है.

अब तक हरेला पर्व के दौरान अलग-अलग विभाग अपने स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार वन पंचायतों ने जिला प्रशासन और अन्य विभागों के साथ मिलकर विस्तृत रणनीति तैयार की है. इस कार्ययोजना में लक्ष्य निर्धारण, समयबद्ध क्रियान्वयन, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पौधारोपण के बाद निगरानी जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है. ताकि लगाए गए पौधों के संरक्षण और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ाई जा सके.

इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है. इन समितियों में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है. सरकार का मानना है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जनजागरूकता को भी मजबूती मिलेगी. हरेला अभियान को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने में मदद मिलेगी.

हरेला अभियान के दौरान केंद्र सरकार के लोकप्रिय अभियान एक पेड़ मां के नाम को भी व्यापक रूप से जोड़ा जाएगा. इसके माध्यम से लोगों को अपनी मां के सम्मान में पौधा लगाने और उसकी देखभाल का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा. वन पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव तक इस संदेश को पहुंचाने की तैयारी की गई है. जिससे अधिक से अधिक लोग अभियान से जुड़ सकें.

वन पंचायतों ने राज्यभर में करीब 10 लाख पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पौधों की उपलब्धता, रोपण स्थलों का चयन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रजातियों का चयन और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है. इसके साथ ही ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भूमिका भी तय की गई है.