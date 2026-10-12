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VB G RAM G योजना: ऑनलाइन हाजिरी बनी परेशानी का सबब, मेहनताने को भटक रहे श्रमिक, प्रधानों ने दी चेतावनी

देहरादून: विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना में ऑनलाइन हाजिरी और नेटवर्क की समस्या से परेशान उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मांगें पूरी नहीं होने पर 23 अक्टूबर को विधानसभा घेराव और 2027 के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है. वहीं, ग्राम्य विकास मंत्री भारत चौधरी ने नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में मैन्युअल हाजिरी की व्यवस्था पर विचार करने की बात कही है. चौधरी ने ये भी कहा कि चुनाव आने वाले हैं तो हर संगठन इस समय सक्रिया हो जाता है.

ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग रही, मजदूरों का गुस्सा झेल रहे प्रधान: उत्तराखंड के गांवों में वीबी जी रामजी योजना को लेकर ग्राम प्रधान संगठन और सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है. संगठन का कहना है कि योजना में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है. कई गांवों में नेटवर्क नहीं होने और ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण श्रमिकों की हाजिरी दर्ज करने में परेशानी आ रही है. इसका असर गांवों में चल रहे कामकाज और मजदूरी की प्रक्रिया पर पड़ रहा है.

हालांकि, संगठन का तर्क है कि पंचायतों में जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं और आपदा या किसी दूसरी आपात स्थिति में भी सबसे पहले ग्रामीण प्रधान से ही मदद की उम्मीद करते हैं. ऐसे में मानदेय और वित्तीय अधिकारों को लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

फिलहाल सरकार इतनी राशि देने की स्थिति में नहीं है. ग्राम प्रधान एक कार्यकारी पद पर होते हैं और उनके पास वित्तीय लेनदेन तथा भुगतान से जुड़े अधिकार हैं. प्रधान अपने खातों का संचालन करते हैं और पंचायत के अधीन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी कर सकते हैं. नए चुने गए प्रधानों को उनके अधिकारों और योजनाओं की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है. -भरत चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखंड-

जॉब कार्ड की ये है समस्या: कृपाल सिंह ने जॉब कार्ड को लेकर भी एक व्यावहारिक समस्या उठाई. उन्होंने कहा कि अगर ग्राम प्रधान के परिवार या पत्नी के नाम पर जॉब कार्ड है, तो अपनी ही पंचायत में मजदूरी करने को लेकर परेशानी सामने आती है. ऐसी स्थिति में प्रधान के सामने नियमों और रोजगार से जुड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं. संगठन चाहता है कि इस तरह के मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश हों, जिससे प्रधानों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े. ग्राम प्रधान संगठन की मांग है कि सरकार केवल ऑनलाइन हाजिरी की समस्या तक सीमित न रहे, बल्कि मानदेय, रोजगार और पंचायतों के कामकाज से जुड़ी सभी व्यावहारिक समस्याओं पर एक साथ निर्णय ले.

ग्राम प्रधान संगठन ने ऑनलाइन हाजिरी के साथ मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है. प्रदेश महामंत्री कृपाल सिंह ने कहा कि मौजूदा 3500 रुपये के मानदेय में प्रधानों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. अधिकारियों से मिलने, पंचायत के कामकाज और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आने-जाने में खर्च होता है. कई बार यह खर्च प्रधानों को अपनी जेब से उठाना पड़ता है. ऐसे में सवाल यह है कि इतने कम मानदेय में प्रधान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करें. संगठन मानदेय को बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहा है. प्रधानों का तर्क है कि गांवों में विकास कार्यों से लेकर लोगों की समस्याओं तक, हर मामले में उनसे जवाब मांगा जाता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है.

पहाड़ी जिलों में नेटवर्क नहीं होने के कारण कई जगह ऑनलाइन काम करना संभव नहीं हो पा रहा है. सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें काम भी हर हाल में हो और ग्राम प्रधानों को सम्मान भी मिले. योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन अगर तकनीकी व्यवस्था ही काम नहीं करेगी, तो गांवों में काम करने वाले श्रमिकों और जनप्रतिनिधियों दोनों को परेशानी होगी. संगठन चाहता है कि नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से लागू किया जाए, ताकि हर बार हाजिरी दर्ज कराने के लिए तकनीकी दिक्कतों से जूझना न पड़े. -कृपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री, ग्राम प्रधान संगठन-

3500 रुपये मानदेय में कैसे चले काम, 25 हजार करने की मांग: उत्तरकाशी से प्रोटेस्ट के लिए देहरादून आए ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री कृपाल सिंह ने भी ऑनलाइन व्यवस्था को प्रधानों की सबसे बड़ी परेशानी बताया. उन्होंने कहा कि-

पोखरियाल ने कहा कि पहाड़ों में नेटवर्क की समस्या कोई नई बात नहीं है. ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था लागू करते समय स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए. संगठन का साफ कहना है कि सरकार ऑनलाइन काम कराए या ऑफलाइन, लेकिन किसी भी हाल में श्रमिकों की हाजिरी और मजदूरी प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

पोर्टल कई बार इतना धीमा चलता है कि समय पर हाजिरी दर्ज करना मुश्किल हो जाता है. कभी सुबह की हाजिरी लग जाती है, लेकिन शाम की नहीं लगती और कई बार दोनों समय की हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती. ऐसे में मजदूर दिनभर काम करने के बाद भी हाजिरी पूरी नहीं होने की समस्या से जूझते हैं. जब मजदूर को लगता है कि उसने मेहनत की है, लेकिन उसकी मजदूरी की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई, तो वह अपनी नाराजगी लेकर ग्राम प्रधान के पास पहुंचता है. गांव में मजदूरों और प्रधानों के बीच सीधा संपर्क होने के कारण लोगों का गुस्सा भी प्रधानों को ही झेलना पड़ता है. -पंकज पोखरियाल, प्रदेश प्रभारी, ग्राम प्रधान संगठन-

श्रमिकों का गुस्सा ग्राम प्रधानों को झेलना पड़ रहा है: पौड़ी से देहरादून आए ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश प्रभारी पंकज पोखरियाल ने योजना के ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम की जमीनी स्थिति बताते हुए कहा कि-

ग्राम प्रधानों ने श्रमिकों की हाजिरी ऑफलाइन करने की मांग की: ग्राम प्रधानों का आरोप है कि व्यवस्था में आ रही दिक्कतों का खामियाजा उन्हें गांवों में भुगतना पड़ रहा है, जबकि तकनीकी व्यवस्था उनके नियंत्रण में नहीं है. इसी समस्या को लेकर संगठन ने सरकार से मांग की है कि जिन क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं है, वहां ऑफलाइन व्यवस्था लागू की जाए, ताकि काम और मजदूरी दोनों प्रभावित न हों.

आपदा में मदद के लिए प्रधान निधि की मांग, 2027 के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी: ग्राम प्रधान संगठन की एक बड़ी मांग विधायक निधि की तर्ज पर प्रधान निधि या अलग आपदा फंड बनाने की भी है. रुद्रप्रयाग से संगठन के प्रदेश संरक्षक देवेन्द्र भंडारी ने कहा कि-

ग्राम पंचायतें गांवों में विकास कार्यों के साथ-साथ आपदा और दूसरी आपात परिस्थितियों में भी सबसे पहले लोगों के बीच पहुंचती हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ग्रामीणों को तत्काल मदद की जरूरत होती है. ऐसे समय में प्रधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि प्रभावित परिवार की मदद कैसे की जाए. अगर पंचायत के पास अपना अलग फंड होगा, तो जरूरत के समय प्रभावित लोगों की मदद करने में आसानी होगी.

-देवेन्द्र भंडारी, प्रदेश संरक्षक, प्रधान संगठन-

भंडारी ने मांग की कि जिस तरह विधायकों और सांसदों के पास विकास कार्यों के लिए निधि होती है, उसी तरह ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रधान निधि या आपदा फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए. देवेन्द्र भंडारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान संगठन ने अब बड़ा निर्णय लेने का मन बना लिया है. अगर 2027 के विधानसभा चुनाव तक इन समस्याओं का समाधान नहीं निकला, तो प्रदेशभर के ग्राम प्रधान चुनाव बहिष्कार का फैसला ले सकते हैं.

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है. प्रधानों का कहना है कि गांवों में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. ऑनलाइन व्यवस्था की तकनीकी दिक्कतों से लेकर मानदेय और आपदा के समय आर्थिक अधिकारों तक, इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी संगठन की ओर से घोषित रुख है और इसके आगे के स्वरूप को लेकर अंतिम निर्णय संगठन की अगली रणनीति पर निर्भर करेगा.

एक सप्ताह का समय, 23 तारीख को विधानसभा घेराव की तैयारी: प्रदेश महामंत्री संजय राणा ने बताया कि ग्राम प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर निदेशालय और सचिवालय तक शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा चुका है. संगठन ने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं. इसके बाद सचिवालय स्तर पर हुई बैठकों में अधिकारियों और निदेशालय की निदेशक की ओर से मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है. संजय राणा के मुताबिक-

तीन से चार सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है और संगठन को एक सप्ताह का समय दिया गया है. अब संगठन इस अवधि में सरकार की ओर से होने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहा है. यदि एक सप्ताह के भीतर मांगों का सकारात्मक समाधान नहीं निकला, तो प्रदेशभर के ग्राम प्रधानों और जिला अध्यक्षों के साथ 23 तारीख को भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा.

-संजय राणा, प्रदेश महामंत्री, ग्राम प्रधान संगठन-

संगठन की चेतावनी है कि मांगों पर केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई देना चाहिए. अब इस पूरे मामले में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है. एक ओर नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था को व्यावहारिक बनाना है, तो दूसरी ओर मानदेय और प्रधान निधि जैसी मांगों पर संगठन को अपना रुख स्पष्ट करना है. एक सप्ताह में कमेटी क्या समाधान निकालती है, इसी पर आगे की रणनीति तय होगी.

मंत्री बोले, नेटवर्क नहीं तो मैन्युअल हाजिरी का प्रावधान: ग्राम प्रधानों की शिकायतों पर ग्राम्य विकास मंत्री भारत चौधरी ने कहा कि-

जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग पा रही है, वहां मैन्युअल हाजिरी दर्ज करने का प्रावधान किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने भी ऐसे अपवाद वाले क्षेत्रों में मैन्युअल हाजिरी की व्यवस्था पर सहमति जताई है. वीबी जी राम जी योजना केंद्र सरकार की योजना है और उत्तराखंड में इसे 90:10 के अनुपात में लागू किया जा रहा है. -भरत चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखंड-

मंत्री चौधरी बोले हाजिरी की जिम्मेदारी मेट्स की: चौधरी ने कहा कि योजना में हाजिरी दर्ज करने की जिम्मेदारी मेट्स की होती है और ग्राम प्रधानों की इसमें सीधे तौर पर भूमिका नहीं है. मंत्री ने यह भी दावा किया कि मनरेगा में जहां कई-कई महीने तक भुगतान नहीं हो पाता था, वहीं नई योजना में 15 से 20 दिन के भीतर लाभार्थियों को भुगतान मिल रहा है. मंत्री ने वीबी जी राम जी योजना को मनरेगा से बेहतर बताते हुए कहा कि रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है. मजदूरी की दर 252 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किए जाने से श्रमिकों को लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने पर जोर दिया जा रहा है. योजना में श्रम और सामग्री के 60:40 अनुपात को लेकर उन्होंने कहा कि इसे जिला स्तर पर देखा जाना है. कुछ कार्यों में पूरा खर्च श्रम पर हो सकता है, जबकि कुछ में सामग्री की जरूरत अधिक हो सकती है. मंत्री के मुताबिक, नई व्यवस्था लागू होने के शुरुआती दौर में व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं. सरकार नए प्रधानों को प्रशिक्षण देकर इन समस्याओं और गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करेगी.

सबकी नजर 23 अक्टूबर पर: फिलहाल ग्राम प्रधान संगठन की मांगों और सरकार के आश्वासन के बीच अब एक सप्ताह का समय अहम हो गया है. अगर ऑनलाइन हाजिरी की समस्या के समाधान और अन्य मांगों पर ठोस पहल होती है, तो आंदोलन टल सकता है. लेकिन अगर संगठन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आने वाले विधानसभा सत्र के घेराव की तैयारी है. इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी अहम बना दिया है. अब देखना होगा कि सरकार और ग्राम प्रधान संगठन के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या यह विवाद आगे और बढ़ता है.

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