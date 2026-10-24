बदरी केदार दौरे पर राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन, परिवार संग किये दर्शन
राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने कहा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि ही नहीं, बल्कि देश को संस्कार और दर्शन देने वाली भूमि है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 4:34 PM IST
रुद्रप्रयाग/चमोली: उत्तराखंड के राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ने राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद पहली बार बदरी केदार के दौरे पर पहुंचे. सबसे पहले राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन केदारनाथ धाम पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे परिवार के साथ बदरीनाथ धाम पहुंचे. जहां बीकेटीसी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया.
राज्यपाल ने कहा बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होना उनके लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है. उन्होंने पवित्र देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा केदारनाथ धाम देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते हैं. बाबा के आशीर्वाद से उत्तराखंड सहित पूरा देश सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े, यही उनकी कामना है.
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स्वच्छ और नशामुक्त देवभूमि बनाने का आह्वान: राज्यपाल ने देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि धामों और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और प्रदेश को नशामुक्त बनाने के प्रयासों में सक्रिय सहयोग दें.
महामहिम राज्यपाल ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की प्रदेश के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार पहुंचे बदरीनाथ धाम https://t.co/bqC784H5Lg— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) October 24, 2026
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ और ‘नशामुक्त भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है. देवभूमि की धार्मिक पहचान, आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है.
इसके बाद राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन बदरीनाथ धाम पहुंचे. राज्यपाल ने किए भगवान बदरी विशाल के दर्शन, देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. इस दौरान राज्यपाल ने कहा उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि ही नहीं, बल्कि देश को संस्कार, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत देने वाली देवभूमि भी है. यहां की परंपराओं, लोक संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हम सभी का दायित्व है. उन्होंने विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी बल दिया.
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