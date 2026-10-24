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बदरी केदार दौरे पर राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन, परिवार संग किये दर्शन

बदरी केदार दौरे पर राज्यपाल ढाल सिंह बिसेन ( ETV Bharat )

राज्यपाल ने कहा बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होना उनके लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है. उन्होंने पवित्र देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा केदारनाथ धाम देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते हैं. बाबा के आशीर्वाद से उत्तराखंड सहित पूरा देश सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े, यही उनकी कामना है.