दशकों का इंतजार होगा खत्म! वन भूमि पर बसे परिवारों को मिलेगा भूमिधरी अधिकार, केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी उत्तराखंड सरकार
आज शुक्रवार को धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. अब लाखों परिवारों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 3:12 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में दशकों से बसे हजारों परिवारों के लिए जमीन का मालिकाना हक (भूमिधरी अधिकार) मिलने की उम्मीद जगी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऋषिकेश के बापूग्राम, नैनीताल के बिंदुखत्ता समेत अन्य आरक्षित वन क्षेत्रों में बसी आबादी को नियमित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. कैबिनेट ने इन क्षेत्रों को 'डी-रिजर्व' (आरक्षित वन की श्रेणी से बाहर) करने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर अपनी सहमति दे दी है.
बापूग्राम की 594.94 एकड़ भूमि शामिल: सरकार के निर्णय के अनुसार, इस प्रक्रिया में ऋषिकेश के बापूग्राम की 594.94 एकड़ आरक्षित वन भूमि को शामिल किया गया है. इसके साथ ही नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता और राज्य के अन्य वन क्षेत्रों में लंबे समय से बसी आबादी को भी इसके दायरे में लाने पर सहमति बनी है. राज्य सरकार जल्द ही इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगी.
नीति बनाने के लिए उप-मंत्रिमंडलीय समिति का गठन: केंद्र सरकार से वन भूमि को डी-रिजर्व करने की मंजूरी मिलने के बाद, वहां रह रहे लोगों की जमीनों को नियमित (रेगुलराइज्ड) किया जाएगा. इसके लिए एक स्पष्ट नीति (पॉलिसी) तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक उप-मंत्रिमंडलीय समिति का गठन भी किया है.
केंद्र की मंजूरी और कानूनी प्रक्रिया: 'डी-रिजर्व' या डी-नोटिफिकेशन का अर्थ किसी भूमि को आरक्षित वन की अधिसूचना से बाहर करना है. हालांकि वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है. नियमों के मुताबिक, राज्य सरकार को इस वन भूमि के बदले में समान क्षेत्रफल की गैर-वन भूमि उपलब्ध करानी होगी या निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करनी होगी.
नागरिक सुविधाओं का खुलेगा रास्ता: केंद्र से हरी झंडी मिलने और जमीन की कानूनी स्थिति बदलने के बाद, इन क्षेत्रों में दशकों से रह रहे परिवारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सकेंगे. इससे उन्हें स्थायी भूमिधरी अधिकार मिलने के साथ-साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा.
उत्तराखंड में बापूग्राम और बिंदुखत्ता जैसे तमाम क्षेत्र जहां पर सालों से लोग बसे हुए है, उन सभी इलाकों को डी-रिजर्व करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है. इसके बाद उच्चतम न्यायालय की अनुमति से इस भूमि को डीनोटिफाई किया जाएगा. उसके बाद बसे हुए लोगों की जमीनों को रेगुलराइज्ड किया जा सके उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, इसके दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने उप मंत्रिमंडल समिति गठित की गई है. उप मंत्रिमंडलीय समिति जो निर्णय लेगी उसी के आधार पर लोगों को मालिकाना हक दिए जाने संबंधित निर्णय लिए जाएंगे
-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-
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