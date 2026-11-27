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दशकों का इंतजार होगा खत्म! वन भूमि पर बसे परिवारों को मिलेगा भूमिधरी अधिकार, केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी उत्तराखंड सरकार

दशकों का इंतजार होगा खत्म! ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में दशकों से बसे हजारों परिवारों के लिए जमीन का मालिकाना हक (भूमिधरी अधिकार) मिलने की उम्मीद जगी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऋषिकेश के बापूग्राम, नैनीताल के बिंदुखत्ता समेत अन्य आरक्षित वन क्षेत्रों में बसी आबादी को नियमित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. कैबिनेट ने इन क्षेत्रों को 'डी-रिजर्व' (आरक्षित वन की श्रेणी से बाहर) करने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर अपनी सहमति दे दी है.

बापूग्राम की 594.94 एकड़ भूमि शामिल: सरकार के निर्णय के अनुसार, इस प्रक्रिया में ऋषिकेश के बापूग्राम की 594.94 एकड़ आरक्षित वन भूमि को शामिल किया गया है. इसके साथ ही नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता और राज्य के अन्य वन क्षेत्रों में लंबे समय से बसी आबादी को भी इसके दायरे में लाने पर सहमति बनी है. राज्य सरकार जल्द ही इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगी.