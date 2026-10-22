ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग से युवा भरेंगे रोजगार की उड़ान, सरकार देगी उपकरण खरीदने पर सब्सिडी

देहरादून: उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. राज्य सरकार अब पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. इसके तहत प्रशिक्षित युवाओं को व्यावसायिक टेंडम पायलट बनने के लिए जरूरी उड़ान अभ्यास कराया जा रहा है. इसके बाद उन्हें पैराग्लाइडिंग के उपकरण खरीदने और अपना रोजगार शुरू करने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी है.

पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि राज्य में अब तक 141 युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. सरकार की कोशिश है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा जरूरी मानक पूरे कर व्यावसायिक रूप से पैराग्लाइडिंग शुरू कर सकें और पर्यटन के क्षेत्र में अपनी आजीविका बना सकें.

चंपावत से शुरू हुई पहल : राज्य में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत चंपावत जिले से की गई थी. इसके बाद इस पहल का विस्तार पौड़ी गढ़वाल तक किया गया और अब बिलखेत में भी युवाओं को उड़ान का व्यावहारिक अभ्यास कराया जा रहा है.

बिलखेत में विशेष पैराग्लाइडिंग उड़ान अभ्यास अभियान: गर्ब्याल ने बताया कि पिछले साल से सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और युवाओं के उड़ान अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी क्रम में पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक विशेष पैराग्लाइडिंग उड़ान अभ्यास अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 17 प्रशिक्षित युवा हिस्सा ले रहे हैं. इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को टेंडम फ्लाइंग का व्यावहारिक अनुभव देना और उनके अनिवार्य उड़ान घंटे पूरे कराने में मदद करना है.

इनमें P1, P2 और SIV जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ कम से कम 100 घंटे का उड़ान अभ्यास भी महत्वपूर्ण है. पहले विभिन्न कारणों से युवाओं के लिए निर्धारित उड़ान घंटे पूरे करना चुनौतीपूर्ण साबित होता था. इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद उन्हें व्यावसायिक पायलट बनने की दिशा में आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी.

100 घंटे की उड़ान पूरी करने पर जोर, बिलखेत में चल रहा अभ्यास: पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल के अनुसार पैराग्लाइडिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक टेंडम पायलट बनने के लिए युवाओं को कई जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं.

पर्यटन सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और कई युवा अपने 100 फ्लाइंग आवर्स पूरे कर चुके हैं. निर्धारित उड़ान घंटे पूरे होने के बाद युवाओं को 35 किलोमीटर की क्रॉस-कंट्री उड़ान भी पूरी करनी होगी. इन प्रक्रियाओं और अन्य आवश्यक मानकों को पूरा करने के बाद ही वे व्यावसायिक टेंडम पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे. अक्टूबर में बिलखेत में चल रहा अभियान पूरा होने के बाद नवंबर में चंपावत जिले में भी उड़ान अभ्यास जारी रखने की योजना है. इससे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकेंगे.

उपकरण खरीदने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद: पैराग्लाइडिंग को युवाओं के लिए रोजगार का साधन बनाने के लिए सरकार अब प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता पर भी ध्यान दे रही है. पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सरकार इन युवाओं की उपलब्धि को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से जोड़ने जा रही है. इसके तहत पैराग्लाइडिंग में करियर बनाने के इच्छुक पात्र युवाओं को जरूरी उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.

पैराग्लाइडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण महंगे होते हैं. ऐसे में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी कई युवाओं के सामने अपना काम शुरू करने के लिए पूंजी जुटाना बड़ी चुनौती होती है. सरकार की योजना है कि इस आर्थिक बाधा को दूर कर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए. निर्धारित प्रशिक्षण, उड़ान घंटे और लाइसेंस से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने वाले युवाओं को योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. हालांकि, सहायता की वास्तविक राशि और पात्रता संबंधी शर्तें योजना के लागू प्रावधानों के अनुसार होंगी/

उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं रखता है. पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं. खासकर पहाड़ी जिलों में रहने वाले युवाओं के लिए यह क्षेत्र आजीविका का एक नया विकल्प बन सकता है.

प्रशिक्षित युवा व्यावसायिक लाइसेंस हासिल करने के बाद तकनीकी समिति द्वारा चयनित स्थलों पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियां संचालित कर सकेंगे. इससे स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ होटल, होमस्टे, परिवहन और अन्य पर्यटन सेवाओं से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सकता है. सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण से लेकर लाइसेंस और स्वरोजगार तक पहुंचने में मदद करना है. अब इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने युवा निर्धारित मानक पूरे कर व्यावसायिक पायलट बनते हैं और उन्हें स्वरोजगार योजना के तहत किस तरह की वित्तीय सहायता मिल पाती है.

पढ़ें---