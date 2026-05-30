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शासन के कमर्शियल वाहन प्राइवेट नंबर प्लेट से सड़कों पर भर रहे फर्राटा, आखिर कब होगा एक्शन!

सड़कों पर ऐसी गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, जिनकी असल नंबर प्लेट पीली है, लेकिन उन्हें सफेद रंग की प्लेट लगाकर चलाया जा रहा है.

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मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन में एक्शन का इंतजार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 12:28 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन संबंधित अक्सर मामले सामने आते रहते हैं. जिसके चलते पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाती है. लेकिन वर्तमान समय में उत्तराखंड शासन के तमाम अधिकारियों को अलॉट वाहन खुलेआम मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं. बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि ये मामला कई बार उठ चुका है. वहीं, अब परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग की ओर से नहीं हुई कार्रवाई: उत्तराखंड के आम नागरिक अगर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं, तो पकड़े जाने पर पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से उनका चालान कर दिया जाता है या फिर वाहन को ही सीज कर दिया जाता है. लेकिन ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड शासन में अधिकारियों को अलॉट वाहन खुलेआम मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे है. बावजूद इसके इन पर पुलिस या फिर परिवहन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है. प्रदेश की सड़कों या फिर सचिवालय में तमाम ऐसे वाहन आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिन पर उत्तराखंड सरकार लिखा है.

कमर्शियल वाहन प्राइवेट नंबर प्लेट से सड़कों पर भर रहे फर्राटा (Video-ETV Bharat)

इतना लगाया जाता है जुर्माना: इसके साथ ही इन वाहनों पर उत्तराखंड सरकार के अलावा, अधिकारियों के पद नाम भी लिखे हैं. लेकिन इन वाहनों की जो नंबर प्लेट है, वो व्हाइट कलर के लगे हुए है, जबकि ये वाहन कमर्शियल गाड़ी हैं, जिसमें पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए थी. यानी ये कमर्शियल वाहन, नंबर प्लेट बदलकर प्राइवेट गाड़ी बनाकर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं. हालांकि, गलत नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलने पर मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 192 में चालान की कार्रवाई की जाती है. इस धारा के तहत गलत नंबर प्लेट की रंग या फिर नंबर प्लेट के फॉन्ट बदलने में दंड का प्रावधान है. जिसके तहत 5000 रुपए से लेकर 10000 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

सभी की जांच की जा रही है, हालांकि, नंबर प्लेट अब शोरूम से ही बनकर आ रही है, और उसी नंबर प्लेट को लगाना अनिवार्य है. क्योंकि उस नंबर प्लेट में सिक्योरिटी कोड मेंशन है. ऐसे में अब वो सब चीजें नहीं चलेंगी. आने वाला जमाना डिजिटल इंडिया का है और क्यूआर कोड है. ऐसे में सभी चीजें पकड़ में आएंगी और इसको ठीक किया जाएगा. इसके साथ ही जिनकी शिकायतें प्राप्त होंगी, उनका चालान कटेगा और जो गलत पाया जाएगा, उसको ठीक भी किया जाएगा. साथ ही नंबर प्लेट बदलने के लिए कहा जाएगा.
-प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री-

नंबर प्लेटों की ये है पहचान: दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट में वाहनों के प्रकार के आधार पर अलग अलग रंग की नंबर प्लेट निर्धारित है. जिसके तहत कमर्शियल वाहन का नंबर प्लेट, पीली रंग का होता है, जिस पर काले रंग अक्षर से लिखा होता है, जबकि सफेद रंग की नंबर प्लेट जिस पर काले अक्षर लिखे होते हैं वो प्राइवेट वाहनों के लिए होती है. इसके अलावा, एक हरे रंग की नंबर प्लेट होती है, जिस पर सफेद रंग के अक्षर लिखे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगाए जाते हैं. इसी तरह, हरे रंग की नंबर प्लेट जिस पर पीले रंग के अक्षर लिखे होते हैं. ऐसे नंबर प्लेट व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए होती है.

हर किसी के लिए अलग नंबर प्लेट्स: यही नहीं, एक काले रंग की नंबर प्लेट होती है, जिस पर पीले रंग के अक्षर होते हैं वो किराए पर चलने वाली कारों या लग्जरी कैब के लिए होती है. खासकर ऐसे वाहन होटल/ रिसोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते है. लाल रंग की नंबर प्लेट भी होती है जिस पर सफेद रंग के अक्षर से लिखा होता है वे नए वाहनों को टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन के लिए होती है, ये नबंर प्लेट, डीलर के पास होती है. इसके अलावा, नीले रंग की नंबर प्लेट होती है, जिस पर सफेद रंग के अक्षर होते हैं वो विदेशी दूतावासों या राजनयिकों के वाहनों की पहचान होती हैं.

शोरूम से लगी आती है नंबर प्लेट्स: हैरानी की बात ये है कि उत्तराखंड शासन और विभागीय अधिकारियों को एलॉट कमर्शियल वाहनों के पीले नंबर प्लेट को बदलकर सफेद नंबर प्लेट करके चलाया जा रहा है. वाहन में जो शोरूम से नंबर प्लेट लगे हुए आते हैं, वो HRSP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है. लेकिन जब नंबर प्लेट बदल देते है तो वो नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होती है। ऐसे करने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है. बावजूद इसके उत्तराखंड शासन लिखे वाहन बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो पुलिस और परिवहन विभाग को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं.

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