उत्तराखंड में बड़े स्तर पर IPS अफसरों का तबादला, तृप्ति भट्ट को मिली बड़ी जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आज गुरुवार 12 दिसंबर देर शाम को बड़े स्तर पर आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों के तबादलों की बड़ी सूची जारी की है,. कुल 15 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इस फेरबदल में शासन में मौजूद अपर सचिव गृह का पद भी रहा. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर IPS तृप्ति भट्ट को मौका दिया गया है, जिन्हें अपर सचिव गृह के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर चर्चा चल रही थी. ऐसे में आखिरकार गुरुवार को इन चर्चाओं को विराम देते हुए गृह विभाग ने 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है.

आदेश के अनुसार तृप्ति भट्ट को गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है. शासन में बतौर IPS निवेदिता कुकरेती अपर सचिव का काम देख रही है. हालांकि अब निवेदिता कुकरेती के साथ इस जिम्मेदारी से तृप्ति भट्ट भी अपर सचिव गृह विभाग के रूप में देखेगी. शासन में अब अपर सचिव गृह के पद पर तीन अधिकारी नियुक्त हो गए हैं, जिसमें दो आईपीए अधिकारी है. इसके अलावा तृप्ति भट्ट फायर सर्विस में भी पुलिस अधीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी देखेंगी.