उत्तराखंड में बड़े स्तर पर IPS अफसरों का तबादला, तृप्ति भट्ट को मिली बड़ी जिम्मेदारी
IPS तृप्ति भट्ट को अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी गई है. कुल 15 आईपीएस को इधर-उधर किया गया है.
Published : December 12, 2025 at 5:48 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आज गुरुवार 12 दिसंबर देर शाम को बड़े स्तर पर आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों के तबादलों की बड़ी सूची जारी की है,. कुल 15 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इस फेरबदल में शासन में मौजूद अपर सचिव गृह का पद भी रहा. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर IPS तृप्ति भट्ट को मौका दिया गया है, जिन्हें अपर सचिव गृह के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर चर्चा चल रही थी. ऐसे में आखिरकार गुरुवार को इन चर्चाओं को विराम देते हुए गृह विभाग ने 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है.
आदेश के अनुसार तृप्ति भट्ट को गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है. शासन में बतौर IPS निवेदिता कुकरेती अपर सचिव का काम देख रही है. हालांकि अब निवेदिता कुकरेती के साथ इस जिम्मेदारी से तृप्ति भट्ट भी अपर सचिव गृह विभाग के रूप में देखेगी. शासन में अब अपर सचिव गृह के पद पर तीन अधिकारी नियुक्त हो गए हैं, जिसमें दो आईपीए अधिकारी है. इसके अलावा तृप्ति भट्ट फायर सर्विस में भी पुलिस अधीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी देखेंगी.
कई अन्य अधिकारियों को भी अहम पदों पर तैनाती दी गई है.
- IPS विम्मी सचदेवा से पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
- वहीं नीरू गर्ग को PAC /ATC की जिम्मेदारी से हटाते हुए उन्हें पुलिस महानिरीक्षक फायर सर्विस की जिम्मेदारी दी गई है.
- IPS कृष्ण कुमार वीके से पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
- इसके अलावा मुख्तार मोहसिन से पुलिस महानिरीक्षक फायर सर्विस की जिम्मेदारी वापस लेते हुए जीआरपी की जिम्मेदारी दी गई है.
- करन सिंह नगन्याल को पुलिस महानिरीक्षक कारागार की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है.
- आईपीएस अरुण मोहन जोशी को पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी की जिम्मेदारी मिली है. उन्हें पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ से हटाया गया है.
- IPS नीलेश आनंद भरणे को पुलिस महानिदेशक PAC की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है.
- IPS सुनील कुमार मीना से पुलिस महानिरीक्षक जीआरपी की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
- उधर योगेंद्र सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय बनाया गया है.
- योगेंद्र सिंह यादव पहले से ही पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं.
- शासन में अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी देख रही निवेदिता कुकरेती को अब पुलिस उपमहानिरीक्षक एसडीआरएफ बनाया गया है.
- यशवंत सिंह को सेनानायक आईआरबी प्रथम रामनगर की जिम्मेदारी मिली है.
- वहीं रामचंद्र राजगुरु को पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय भेजा गया है.
- IPS सरिता डोभाल को पुलिस अधीक्षक एटीएस की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है.
- वहीं हरीश वर्मा को सेनानायक 40 वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार भेजा गया है.
